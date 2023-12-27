馬賽克遮不了民主之恥

最近一張Google（谷歌）的街景照片，因為拍到國安局特勤人員幫忙打掃民進黨總統候選人賴清德萬里老家的庭院而暴紅。由於輿論負面的聲量太大，短短幾天內，這些特勤人員居然都被打上了馬賽克，誇張行徑實在讓人覺得不可思議。

谷歌作為跨國大企業，當然不太可能在沒有任何「關切」的情況下，自己主動為這些照片打上馬賽克。因此可以合理懷疑，由於這張「特權」的照片曝光後，對賴副總統的負面形象影響太大，所以谷歌被上層要求，為這些「雜役長工」的特勤人員打了馬賽克，這實在是台灣民主之恥。

首先，賴清德作為副總統卻濫用特權，讓國安局特勤人員看守、打掃一個平民百姓的住家。按賴副總統的說法，這個萬里老家是親戚所有（後來被發現是登記在賴住美國的兒子名下），因此應不在國安特勤的保護範圍，更不要說還要做這些打掃樹葉的雜役差使。事情曝光後，賴大概也覺得不妥，因此匆促撤離萬里老家的國安據點。

隨後蔡政府為了顧及顏面與選情，合理懷疑相關單位可能對台灣谷歌進行了某種程度的施壓與關注。在一個民主國家，如果政府會對一個跨國企業公司進行政治上的施壓，這是令人匪夷所思的。退一步想，如果政府部門沒有施壓與關注，而是台灣谷歌自發性的「自我政治審查」之後，才決定將照片中的特勤人員打上馬賽克，這種「民主氛圍」更是讓人不寒而慄。因為，只有在一個專制獨裁的國家，人民才需要進行自我政治審查。曾幾何時，民進黨執政下的台灣竟讓人民感覺有這種「綠色恐怖」呢？

台灣的民主不能走回頭路。從前的黨國特權，令人詬病，如今民進黨執政，濫用特權卻變本加厲。從前的白色恐怖，人人自危，如今的綠色恐怖，卻讓每個人在「認知作戰」的大帽子底下，時時刻刻要進行自我政治審查。這不是我們努力了三十年，所期待、樂見的民主。這種民主馬賽克，遮得了國安局的醜態，遮不了民進黨執政下的台灣民主之恥。