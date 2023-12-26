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多管齊下 實現無管人生

聯合報／ 李莉／台灣長期照護專業協會理事（新北市）

聯合報報導「健保給付鼻胃管移除對象有望放寬」，對改善鼻胃管民眾的生活品質絕對是有正面的影響，然而國人放置鼻胃管的比率甚高，是照護的因素？是醫療的問題？抑或是政策的影響？筆者從事急性醫療到長期照顧卅餘年，看到許多可以不用放置、不應放置、不知為何放置鼻胃管的民眾及家屬的無奈與無望，因此更應重視鼻胃管放置、照顧及移除的問題。

首先是急性醫療、居家照護及長照機構照護需要無縫接軌。許多病人因突發狀況就醫，在急診或住院時，經醫療評估被放置鼻胃管；但在出院前，醫護人員並未重新評估是否有繼續放置鼻胃管的需要，於是出院後就帶著鼻胃管返家，家屬也不知是否可以移除鼻胃管，就成為長期放置鼻胃管的狀況。

有長照機構住民在出院前，家屬請醫護人員評估鼻胃管是否可以移除，但醫護人員告知家屬鼻胃管可以帶回機構，機構的護理人員會幫忙訓練移除，因此個案家屬就開始面對無望及無奈的鼻胃管照顧問題。然而，在出院前進行移除鼻胃管評估與訓練是最佳的時機，亦是出院準備服務發揮最好的時刻，不僅在出院前有機會就可將鼻胃管移除，更可減少居家護理鼻胃管收案的人數，提高個案生活品質及降低吸入性肺炎的照顧風險。

其次是推廣吞嚥訓練技巧及軟質餐食製作的訓練。不論是居家照護或是機構照顧，協助由口餵食所花的時間會比灌食長，複雜度也高。曾有家屬協助長輩吃一罐五十毫升的燕窩，花了一個小時卻只吃了卅毫升，即便努力想維持個案的吞嚥能力，但因餵食時間過長及進食的營養及熱量不足，最後也無奈被放置鼻胃管維持進食量。

近年來衛福部在長照機構進行品質提升計畫，提升個案自我照顧能力，長照機構針對鼻胃管放置的個案進行移除管路計畫，已有及早移除鼻胃管的契機及成效。但在鼻胃管移除前需要跨專業的介入，如醫護人員進行專業的鼻胃管移除評估、語言治療師的發音及吞嚥訓練指導；營養師製作容易咀嚼吞嚥的軟質食材，並設計讓吞嚥困難個案仍能享受與一般人同吃的食物，如滷肉、炸雞排、粽子、月餅等塑型食物，提升吞嚥訓練的成效及移除鼻胃管的成功機率。但這些資源及照顧技巧卻是一般民眾陌生的，因此吞嚥訓練技巧及製作適合吞嚥的軟質塑型餐，是有必要對民眾指導及推廣。

第三是政策的制定推動管路的移除。在長照2.0政策推行前，部分家屬拒絕長照機構協助個案將鼻胃管移除，主要原因是移除鼻胃管後就沒有補助費用了。為提升長期放置鼻胃管民眾的生活品質，政府積極宣導長期放置鼻胃管改以胃造瘻口（ＰＥＧ）的推廣，但是成效不彰，主因過去老人福利機構收案對象，不可收置有造瘻口的個案，因此執行的意願就降低，而上述的問題都因政策及法規的修訂而解決。

「健保將放寬給付鼻胃管移除對象」絕對是達成早期移除鼻胃管有利的政策，期待在推行相關政策時，亦能考量上述現況的問題。急性醫療與社區長期照顧合作，相信「無管人生」的夢想必能實現。

鼻胃管 長照 醫護人員

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