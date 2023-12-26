一魚多吃的土地政治學

民眾黨總統候選人柯文哲近日身陷農地違規使用爭議，遭外界譏諷「炒地Ｐ」，因為「特定農業區農牧用地」，竟違規當作停車場收租。他緊急滅火開挖、刨除柏油，卻被爆挖出了鋼筋、磚頭等廢棄物，被質疑是一般農地的不當開發利用中，挖土方、回填廢棄物、蓋停車場「一魚三吃」的手法。

柯文哲的特定農業區變成停車場固然不該，但他選擇面對，不管最後結果如何，此事也凸顯出台灣土地不當開發使用的典型手法：

一、先把農地的肥沃土方挖出賣出好價格。

二、再用廢棄物回填，愈是有汙染的廢棄物價格更高，如醫療廢棄物或汞汙染等有毒的廢棄物；一般事業廢棄物的價格次之。依回填物品的毒性或管制層級來定價格。

三、鋪地或整地出租，再賺一次。如果時間夠久，「養地」成功，地價自然增值；若關係夠好，不用時間，只要變更或玩弄法規，直接變成建地。農地變建地，以分或甲計算的農地立馬成了以坪計價的建地，價格天價翻轉。

由上面三部曲可知，農田變建地前，良田沃土被偷天換日藏垃圾，垃圾愈毒價更高，整地抹平再利用，出租或改建地翻錢更有方。不管柯Ｐ的案子是到哪個階段、獲利多少，不管他是主動或被迫面對，至少特定農業用地變停車場的事實他認了，但台灣還有多少類似個案未爆或不可爆？還是只有個人的、或政治立場不同的才會被揭發呢？

如果同樣的三部曲發生在公部門，又會如何？又有誰會認呢？只要掩蓋有方，或共犯式的集體交相掩護，是不是就查無實據、不了了之？舉例來說，嘉義新港的滯洪池，縣府先徵收農田作為滯洪池用地，施工整地前高價賣土方、回填廢棄物之後再整地施工，二年多前發掘出各式事業廢棄物，至今仍不斷再出現，但嘉義縣府環保局卻指嘉義地檢署說查無真凶，因此無法懲治。縣府又以無預算為由，放任垃圾汙染土壤多年，之後又稱無汙染之虞；幾經抗議，卻又以垃圾含土量太高無法立即處理來敷衍人民。

然而有趣的是，地方許多有力人士擁有廢棄物許可證照，一個幾十公頃的滯洪池該有多少土方可賣？又有多少容積可回填廢棄物？這是柯Ｐ的停車場的多少倍？面積或容積的大小顯然已不是重點，重點是有多少政治勢力盤據、潛藏其中？所以主管機關可以怠忽職責讓一車又一車的土方在鄉間疾駛、穿梭？默許廢棄物或汙染物大面積地回填卻渾然不知？更耐人尋味的是，檢調竟查不出真凶？而縣府更據此要人民埋單。徵收良田整治成滯洪池地的過程中，誰在其中上下其手？

這種「一魚多吃」的土地政治學，一本萬利還無須負任何刑責，甚至連行政、政治責任都不需追究，以致良田成棄土、垃圾變黃金，出事不要緊，檢警先打通，縣府裝蒜中，無良可亨通，人民訴無門，土地空哀鳴。

請問，當大眾追究柯Ｐ的土地正義之時，用同一套標準，公部門「一魚多吃」的土地政治是不是更該追究呢？