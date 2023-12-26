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憲法護國當神話 賴何不制定新憲

聯合報／ 楊穎超／大學教師（台北市）

憲法是國家根本大法，國家對內統治、對外關係行止，皆受憲法拘束。民進黨總統候選人賴清德，針對國民黨對手侯友宜在政見發表會說「中華民國憲法就是兩岸政治上的護國神山」，回應「這是以前從來沒聽過的神話」，雖在被批評後提出解釋，但後續說法是否有理？問題何在？應予探明。

賴的解釋在談其維持兩岸關係的兩點看法：一、中華民國憲法對維持兩岸關係沒有作用；二、和平靠實力。其說法大約如下：質疑侯一方面要守護中華民國，又接受習近平定義的九二共識，所以侯無法守護中華民國；賴又批評侯在政見會中說「中華民國憲法是護國神山」，但和平是要靠「實力」，不要靠侵略者，並問「中華人民共和國會認定中華民國憲法嗎？」對於侯在政見發表會公開講中華民國憲法是兩岸護國神山，賴也批侯到底鄉愿到什麼樣的程度？稱侯要想一想，說話國人能不能相信。

首先，聯合報廿五日社論所言，已經把不少賴對憲法誤解部分解釋了，但我們仍要不厭其煩的指明：

一、不管賴怎麼看現行憲法，目前憲法對於國土與增修條文等相關規定，賴必須遵守，這是人民要求官員履行的憲法忠誠義務。

二、國際上沒有其他政府如何「認定」他國憲法一說，多以尊重各國主權形式出現。

例如蔡政府一直宣傳親善的西方國家，不承認中華民國，有沒有「認定」中華民國憲法呢？至於賴提到的中共，如聯合報社論提及中共外交部長王毅所言，他的說法是先希望台灣新執政者表明「願意接受他們自己憲法所規定的『大陸、台灣同屬一個中國』」，再強調若去做違反憲法規定的事情，將不會被國際、中國大陸和台灣民眾所接受。

三、賴如果認為中華民國憲法不是兩岸政治的護國神山，二○一九年又公開批評現行憲法有包括破壞台灣團結等三大問題，那為何不乾脆宣布準備制定新憲來釜底抽薪呢？

其次，關於實力在兩岸關係上的作用，中華民國存在至今，是國軍血戰才把解放軍擋在海峽對岸；韓戰時美國第七艦隊開進台灣海峽後，我海空軍弟兄仍是持續拚命，用各種方式換來美國軍事協防，再加上政府政策推動成功，藉由經濟奇蹟累積實力換來的結果。

以軍經實力保障和平，是中華民國派再熟悉不過的原則。但除此之外，我國難道就沒有其他立國之道了嗎？把其他應對方式偏狹解釋為對侵略者有幻想，這是曲解。

總之，主張台獨的民進黨執政後也不敢宣布制定新憲，可知中華民國憲法是兩岸政治的護國神山早已確立，賴的說法禁不起檢驗。就怕有些人民不看清政治現實，依感情行事，所支持的政治領袖也不靠智慧應對兩岸關係，只用嘴巴吹噓實力至上，這是取禍之道啊！

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