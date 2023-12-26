國家認同 7問賴清德

民進黨總統候選人賴清德廿日在政見會指國民黨總統候選人侯友宜說「中華民國是護國神山」是神話，前天又接續批評侯友宜說「中華民國憲法是護國神山」是鄉愿。賴清德這樣的批評，並不令人意外；回顧過去，賴清德從政以來，台獨立場不變，並自稱「務實的台獨工作者」，顯示否定中華民國、另創一新而獨立的國家，應該是他心坎裡的終身志業。

問題是賴清德競選的是中華民國總統，遵守及履行中華民國憲法，是他當然要履行之責任及義務。以中華民國總統候選人之身分，對於中華民國主權的表述，必須遵照中華民國憲法有關條文之規範，沒有自作文章的空間。賴清德到底是依據哪一個國家的憲法競選總統？又是競選哪一國的總統？

一、為何選戰開打以來，賴一直否定「中華民國憲法」，仍然抓緊「台獨黨綱」？

二、賴若當選，當選證書要經過「中共當局」批准頒發嗎？

三、賴若當選，會遵守中華民國憲法，守護民主法治嗎？或是假借民主之名，走向賴式專制之實？

四、賴若當選，台獨意識形態能維持兩岸和平嗎？或是讓兩岸關係發展走向戰爭？

五、賴知道否定中華民國憲法的台獨表述，造成人民國家認同的混淆，是中華民國生存最大的危機嗎？

六、美國有可能出現一個否定美利堅合眾國以及憲法的總統及國會議員嗎？

七、國家認同在民主國家是最重要的公民素養，賴若當選，要怎樣依據憲法，著力於國家認同的公民教育？

依據中華民國憲法及其增修條文、兩岸人民關係條例規定，台灣從來不是主權獨立的國家；台灣只是中華民國的一省，中華民國才是主權獨立的國家。目前中華民國有效統治的國土，雖然僅及於台澎金馬，但只要國人上下一心，國土的大小，未來會因中華民國國勢的強弱而變遷。

可惜，賴清德及民進黨否定中華民國憲法的主權，其實已經呼應中國共產黨、台獨勢力、日本右翼勢力，以及以美國為首的西方國家，對中華民國作為一個國家的主體性、正當性及合法性，長期進行主權干擾。看看日本右翼團體，它現在還朝思暮想重據台灣。

同樣，美國重掌西太平洋，與中共當局逐鹿南海的意圖與行為，也斑斑可考，就是希望有朝一日能擴展其疆界，實現大國夢想。

可以說，未來中華民國最大的生存危機，來自像賴清德及民進黨等掌握權力者帶頭不認同中華民國，長期自我閹割、否定中華民國，意圖未來長期自我限縮於台灣孤島，導致人民的「國家認同」問題愈來愈歧異，內部分裂無法團結一致。「中華民國憲法」這護國神山，可能因而崩倒。