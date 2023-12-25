個資大流竄 政府無作為

最近有位朋友告知一個親身經歷的電信詐騙過程：「電話一開頭，對方所說的情節我就半信半疑，認為可能是電信詐騙。對方察覺我有戒心，就直接跟我說『先生，我先跟你查對一下基本資料，你的姓名、身分證字號、出生年月日、戶籍地址、手機號碼是…對不對？』我一聽心頭一愣，想說或許真的是正式通知吧！於是與對方繼續對話，對方也果然告知我應該做某些操作。稍後我隨即打電話請教朋友，幾經確認，大家多認為應該就是電信詐騙，我才決定再接到對方電話時不予理會…」。

這很值得警覺。顯然，電信詐騙分子已經掌握相當具體的個人完整資料，並以此做為震懾的工具。

根據今年十月十二日報載，某鄭姓工程師得知有一ID名為OKE的駭客在國外「BreachedForums」論壇上兜售台灣二三五七萬二○五五筆戶籍資料，於是花了約台幣十五萬元前往購買，結果印證了這些真的是戶籍資料沒錯。但是他自己卻因此遭到法辦。

報載OKE販售的是不重複的身分證字號，幾乎就是我國國民總數。而其預先釋出供民眾查閱的廿萬筆宜蘭縣民戶籍，經比對和二○二○年暗網「Toogod」流出的應是同一筆，但其尚只是從各大私人企業資料庫流出拼湊，並非真正的戶籍資料。

而上述鄭姓工程師購得而遭法辦的資料，無疑經檢調「認證」確屬戶政資料無誤。雖然內政部指出，從資料格式看並非戶政資料，數位部說法也雷同，但是，網路上的議論顯然已經不相信政府了。更有甚者，由於相關單位拒不承認個資外洩事件，《個資法》第十二條關於個資外洩通知當事人之義務亦無從展開，於是國人迄今未能警覺此一資安風險對個人的嚴重性。

據稱，二○二○年「Toogod」流出的資料格式本身約有姓名、電話、身分證字號、年齡或出生日期、性別，部分有工作單位與職稱；當年外流資料共計約八百萬筆身分證字號、一一○○萬筆電話（包括市話或手機）。而上述二○二二年被放到論壇販售的資料，從OKE向大眾公開的資料欄目來看，其中有縣市代碼、戶號、原住民身分、稱謂代號、縣市到鄰的代碼、遷入時間、出生地、兵役別、家庭狀況代號、原族註記，顯然是台灣戶政系統的官方資料。這些資料若在大陸流竄怎麼辦？是否已經由其他管道流入國內？是否與徵信社的口卡及其他資料結合？或與其他資訊系統結合作內部運用？政府至今未向國民發布任何整體的隱私風險評估文件與應對政策。

南韓二○一四年爆發三家信用卡公司大量個資外洩事件，二千萬人受影響，當時立即考慮對十七歲以上國民換發新身分證號碼。韓國政府在二○一七年五月卅日開始實施身分證變更制度，有需要的民眾可申請變更身分證十三碼中的後六碼。有為者應若是，蔡政府要加油了！