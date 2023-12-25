科技．人文聯合講座／古今之爭何時休

近來文言文與白話文論爭，甚囂塵上，遇上總統大選，激出不少火花。我們姑且稱之為台版「古今之爭」。事涉課綱文體之爭，孰高孰低，總有人說話。此次發展為道德、國家認同之爭，始料所未及。

西方文藝復興起於一四五三年君士坦丁堡被回教徒攻陷，東羅馬帝國飽學之士逃到義大利各地，帶來許多早已散佚的古羅馬、希臘珍貴文獻。義大利各大城邦、公國，熱情擁抱古文化，亞里斯多德《詩學》、柏拉圖著作，紛紛譯介，成為文藝復興誕生的重要觸媒。法國歷代君王以繼承文藝復興自豪，文學、繪畫的古典主義素為主流。十七世紀下半期聖．索爾蘭（Jean Desmarets de Saint-Sorlin）點燃戰火，自豪己作絲毫不遜於羅馬詩人維吉爾《阿依涅斯》，豐特涅爾（Bernard Le Bovier de Fontenelle）則進一步嘲笑古人作品。

一六八七年一月，路易十四大病初癒，古典派文人佩羅（C. Perrault）發表〈路易大王世紀〉詩歌，頌揚路易十四盛世，法國文學足以匹敵奧古斯都時代。瞬間點燃火苗，古典派波瓦洛（Nicolas Boileau‐Despréaux）、拉豐丹（Bernard Le Bovier de Fontenelle）、拉．布呂埃爾（Jean de La Bruyère）群起反譏。這場「古今之爭」延續到十八世紀初，才以科技有進步主義，文藝難據此定論，就此畫下句點，歐洲初次意識到時代精神。十八世紀晚期德國年輕詩人諾瓦利斯（Novalis）強調超越理性主義、啟蒙主義的感性主義，揭開德國浪漫主義先河，誕生了德國近代精神。

傳統中國文學充滿復古主義，偶有標舉性靈，難成主流。清代石濤在題畫中指出：「筆墨當隨時代，猶詩文風氣所轉。上古之畫跡簡而意澹，如漢魏六朝之句；然中古之畫，如初盛唐之句，雄渾壯麗；下古之畫，如晚唐之句，雖清麗而漸漸薄矣；到元則如阮籍、王粲輩，倪、黃輩如口誦陶潛之句悲佳人之屢沐，從白水以枯煎，恐無復佳矣。」他認為繪畫應該隨時代而改變，如同詩歌隨時代風氣而有不同。台灣日治時期，賴和以充滿情感的眼神凝視著自己身處時代的人事物，被視為台灣近代文學的開端。

昔日筆者留學日本時，日人學長研究東洋繪畫，他說選擇日本古文考試可抵一門外語。在法國留學時，房東之子進入國中，必須選擇英文外的一門外語；他老師建議，如果日後大學想讀文學系，必須學習拉丁文。法、日兩國依據人才培育以及個人需要，制訂研究領域所需語言門檻，兩國的現代與古典融合得相當緊密。

廿餘年前台灣盛行兒童背誦古代經典，「讀經班」使家長趨之若鶩，也有經典維繫道德人倫之因素。豈知，南宋殺岳飛之宰相秦檜、亡國權奸賈似道、明朝首輔大奸嚴嵩，還有朝堂上意氣之爭的黨爭大臣，不論大小官員，皆飽讀詩書之流。陳眉公《小窗幽記》有段話：「多讀兩句書，少說一句話；讀得兩行書，說得幾句話。」勸人讀書明理，方能發為議論。書不分古今，端在人心；文言白話優劣之爭，便入意氣。文言白話之比例高低，當回歸教育專業，無關人倫道德！

（作者為亞洲大學現代美術館館長）