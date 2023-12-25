行人地獄變成行車地獄？

降低車禍事故率一直是政府努力的目標，以往重點擺在如何令車輛不要超速，祭出科技執法利器，但發現暴增的舉發超速事件數目，並未伴隨超速事故率的降低，顯見車禍事故的原因錯綜複雜，無法用單一措施就獲得顯著改善。

今年七月起新法規定只要斑馬線有行人，汽車駕駛人不禮讓或肇事導致行人傷亡，皆會處以高額罰鍰。難得這新法雷厲風行，很快將大家口中的「行人地獄」扭轉為「行車地獄」。問題是這新法對降低事故率是否收到明顯效益？依舊是個未知數。

筆者自我察覺，七月以還，每每在大馬路十字路口要左轉時，常覺得未曾有過的緊張，這情況在夜間時更為顯著。冷靜思考發現，如今左轉時至少要同時注意五個動向，包括：迎面而來直線行車、迎面而來左轉車、左轉遭遇的兩側比往年更勇於過街之行人、避開馬路中央安全島端。

國人開車在十字路口左轉時，常有未過中線就提早車頭左偏占車道的做法，造成迎面來車左轉極大困擾。加上前述另外四個動向需要同時關注，大約已經達到一般人心力所能承擔的臨界點，尤以夜間更為嚴峻。

為了關注這五個動向，其中四個駕駛員視線擺在水平左右位置即可，唯獨「辨識中央安全島端」需要視線往水平以下搜尋，這突兀的動作讓駕駛員心理負擔額外沉重。

筆者認為，上述五個動向衍生的問題，可以馬上改善的就屬「加強馬路中央安全島端識別度」。國內目前極少數地點設有傳統的安全島標柱，提醒司機閃避，不過在夜間昏暗時一樣幾無功能可言。如何改善安全島兩端在日間夜間的辨識度，是很單純的工程設計，相信有很多簡易可行的設計可以奏效。

假以時日，再加強國人養成要過馬路中線才左轉的駕駛習慣，我國實現「行人行車皆天堂」的日子必然指日可待。