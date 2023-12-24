星期透視／台灣需要的兩岸經貿政策

中國大陸宣布對台灣出口大陸的十二項ECFA石化產品，停止優惠關稅，緊接著又宣布恢復七家石斑魚業者的輸陸執照，恩威兩手策略予人介選聯想，表示北京對台的民情掌握，盲點不小。然而，陸方禁止部分台灣水果進口，並啟動對台貿易是否設置障礙的調查經年，政府非但沒拿出具體解決方案，反而指責對方政治操作，甚至質疑辛苦尋求對策的民間團體負責人的政治忠誠。選後新政府應提出什麼樣的兩岸經貿政策，百姓翹首企盼。

陸方以檢疫或公平貿易為名祭出對台懲罰性措施，政府部門一副事不關己。經濟部長稱對整體外貿影響不大，要業者邁向產品高值化，國發會主委稱淨零排放比關稅重要；執政黨正副總統候選人一再誇讚大陸已非我最大農產品出口市場。

十二項ECFA產品今年輸陸總額十八億美元，若政府繼續相應不理，ECFA有可能全面停擺，官員竟不以為意，這種政策冷漠令人駭異！以農產品為例，今年對陸港出口落在美日之後，較三年前狂減五點一億美元，美日市場卻只增長九千萬美元，強調擺脫依賴大陸有意義嗎？再如水果，今年整體外銷較三年前幾近腰折，幾乎都來自陸港市場的萎縮，出口美日增加不足五千萬美元。

政府看準陸方不願將兩岸問題國際化，故意呼籲假WTO尋求解決，拒絕啟動在陸方讓利下對我有利的ECFA爭端解決機制。須知陸方開啟台灣貿易障礙調查，恰是因對台讓利的結果，若訴諸WTO根據公平互惠原則，台灣豈不被迫對二五Ｏ九項產品向陸方全面開放？

近年對中減少市場依賴蔚為風氣，拜登對中遂行負責任的管理政策，以安全為由減少市場依賴，主張將生產鏈移回國內，但作法和台灣南轅北轍。

今年三月，歐盟執委會主席范德賴恩建議對中「去風險化」，減少貿易依賴；六月，她進一步提出經濟安全戰略，建議對中貿易投資要考慮安全風險，要求數位、綠能、健康產業分散供應鏈，保護關鍵領域，風散市場。十一月，歐洲議會及部長理事會針對「歐洲關鍵原料法」達成政治協議，目標之一是將每年來自單一國家的關鍵原料占比降至六十五%以下，劍指中國稀土金屬。可見減少對中市場依賴，指的是戰略產業或是關鍵原物料減少對中的進口依賴，以免中共將這些出口武器化，威脅市場穩定。

至於對中出口設限，主要是美日為防止中共成為科技強國進而危及國安。美國商務部長雷蒙多最近強調北京當局是「我們遇過的最大威脅」，絕不提供尖端科技以防止北京將其用於軍事用途。雷氏甚至批評輝達為中國市場開發降規版的人工智慧晶片。至於美國對中其他投資及出口，拜登在與習近平會晤中，向習抗議中國不公平貿易和非市場化的經濟措施、以及對美國企業的懲罰性行為，要求強化溝通、擴大市場開放。

美歐等國對中降低市場依賴，僅限大陸進口的關鍵商品及原料，至於對大陸出口除少數管制項目，莫不盡力擴大市場占有。連農產品和水果都想撤出大陸的，只有台灣！

（作者為文化大學國家發展與中國大陸研究所講座教授兼所長）