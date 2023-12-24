名家縱論／還記得當總統前的承諾嗎

忘記過去的承諾，是無能或無心；與過去的承諾反向而行，則是赤裸裸的背叛。對政治人物，尤其是如此。

選戰正熱，為爭取選票，各種施政藍圖盡出。然而傳播政策，從來不是選民投票的優先考慮。因此，三位總統候選人的政見發表看不到任何傳播政策的藍圖或願景，雖不意外，但難免失望。接下來，還是希望看到候選人真心的承諾。

蔡英文第一次競選總統時提出《廣電政策白皮書》。她說，「解嚴後開放的有線電視台內容大量抄襲報紙、週刊與網路，且被政府或企業收買製造假新聞，政論節目大肆放送政治偏見，缺乏對公共政策的專業分析與不同意見的對話。不真實、不公正、不專業的新聞時事節目，嚴重傷害公民知的權利…台灣公民長久喪失的電視文化自信，應由公共廣電系統帶頭重建。」

諷刺的是，八年回眸，屢次將政治黑手伸入媒體、放任綠媒形成媒體巨獸。近兩三年更變本加厲，強渡關山鏡電視案、中天關台、強推「數位中介服務法」，公共媒體變質為民進黨的「央視」，擴大網軍做大內宣，扼殺媒體第四權獨立發展空間。看過蔡英文白皮書的人，應該都難以置信。

陳水扁選總統曾訴求「黨政軍退出媒體」，成為國民黨敗選的原因之一。他在三年前曾說，任內沒關掉TVBS，是民主應該多元包容，捍衛新聞自由是民主價值。對比陳水扁，蔡英文應該深感羞愧，無地自容。

民進黨打壓新聞自由、言論自由的惡質作為，為了認知戰，對媒體設下不少審查和門檻。這次賴清德隻字未提，或許怕讓人想起這段傷害媒體的過往，但如果當選，這樣的做法還要持續嗎？看不到答案。

侯友宜記者節指出，社群平台崛起、資訊爆炸時代，許多記者認真調查、採訪的原始報導，常被淹沒在網路世界，甚至被數位平台免費轉載，除了心血被整碗端走，衝擊業界收益、記者薪資結構及報導品質，社會大眾的閱聽內容也受到負面影響。他也提到NCC已不受人民信任，應該打掉重練。這可以看出他對媒體環境的憂心，但並不是完整的傳播政策藍圖。

柯文哲未見什麼論述，民眾黨不分區立委倒提出五大媒體改革共同政見，包括增加影視業補助、鬆綁管制；促進公平競爭；建立機制應對OTT挑戰；推動NCC與文化部門革；和保障閱聽權益。並將在立法院大力推動讓「黨政金」退出媒體，重建媒體獨立性和公正性。

瞻望國際，歐盟主席范德賴恩提出對傳媒的規畫和願景：實踐一個民主數位媒體政策的形貌。讓歐盟獨立專業新聞業蓬勃發展，需要自由、資金和未來。媒體政策要：一、保護媒體獨立性和言論自由不受威脅；二、提供新聞業發展的公平競爭環境；三、面向人們明顯擁抱的數位、行動和平台主導的未來。其中媒體自由最優先，否則無法確保獨立的專業新聞報導。

媒體自由是民主基石，但其他挑戰也不容忽視。媒體環境大變，社群媒體發達、串流平台襲奪傳統媒體收視、假訊息和AI生成訊息蔓延，網路三大危機騙財、騙色、騙個資方興未艾，行動通訊成長停滯，產業發展挑戰極大，在在關係台灣的未來。

不論誰當選總統，都會面對台灣媒體環境的挑戰，這並不容易，必須有足夠的心理準備呢。

（作者為政大傳播學院教授）