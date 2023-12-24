大屋頂下／兩岸共同完成「共生雙贏的答卷」 棄獨保台 和平競合

如果賴清德大選獲勝，中共面對開票結果。兩岸迎對新的開局，要如何向對方打第一聲招呼？

是惡言相向，使雙方關係呈螺旋性急遽惡化下降？或是互留餘地、互存期待，使雙方關係仍有谷底翻升的可能？

二○一六年，蔡英文首次當選總統，在就職演說中宣示「依據中華民國憲法與兩岸人民關係條例處理兩岸事務」，但未深入探索「一中原則／一個中國／憲法一中／一中各表」等爭議概念。中共指此為「未完成的答卷」。這是二○一六年雙方打的第一個招呼，兩岸情勢就此不斷惡化發展至今。

如果賴清德當選，雙方會如何向對方說第一聲哈囉？

十一月三十日，葛來儀、白潔曦、柯慶生三人的專文（下稱葛文）說，賴清德如果當選，應當：一、加強無意從根本上改變現狀的保證。二、賴在就職演說中可重申蔡英文在二○一六就職演說所作承諾，即「依據中華民國憲法處理兩岸事務」等語（葛文顯然認為，應以中華民國憲法為台灣的政治主體）。三、賴甚至應該考慮重新審視民進黨在二○一四年提出的「凍結台獨黨綱」提案，讓維持現狀的承諾更具可信度。四、葛文並說：為了阻止戰爭，台灣必須讓中國領導人相信和平統一仍然可能。以上，暫稱「葛四點」。

葛四點可謂是建議賴清德如果就任後向對岸發出的第一聲招呼。三位作者也許覺得若在選季就要賴提出，或許強人所難。但是，葛文發表的次日，賴就透過民進黨發言人說，民進黨政府「依據中華民國憲法處理兩岸事務」云云，這是賴清德方面在宣示參選後首次引據蔡英文此語。

葛文主張，以「可信威脅／可信保證」來節制兩岸關係。核心的概念是：「大陸不武vs.台灣不獨」。葛文說：中共應當保證，「只要台灣不追求正式獨立，北京就不會使用武力」。相對地，台灣也應提出可靠保證，「只要中國不攻擊台灣，台灣就不追求獨立或永久分離」。兩岸以此重啟對話。

葛文的邏輯架構，可謂是「交換論」。亦即：大陸以不武換台灣不獨，台灣以不獨換大陸不武。

十一月五日的《大屋頂下》說：兩岸攤牌，台灣以「不搞台獨」來「交換」中共的「不消滅中華民國」，中共以「維持中華民國」來「交換」台灣的「不搞台獨」。這就是交換論，可謂不約而同。

葛文之所以引起關注，是因此文並非停留在「不支持台灣獨立」的一般議論，而是論及「台灣以不獨的保證與中共交換不武」，並更深化到「考慮凍結台獨黨綱」，釜底抽薪。

尤其，葛文指出，「為了阻止戰爭，台灣必須讓中國領導人相信和平統一仍然可能」，這不啻是指出「統一議題」的存在，是台灣安全與兩岸和平的「應有之善」或「必要之惡」。因為，只要鎖定「和平統一」，就必然是「和平發展」；如此，「和平」就能節制「統一」，「過程論」即可節制「目的論」。

以上這些深水區的思考，已經超越了「不支持台獨」，而可謂是一種「疑獨論」，又因直接涉及了賴清德，也可以說是一種「疑賴論」，或至少是對賴清德的諍言。言者諄諄，勿聽者藐藐。

葛文的頂層架構是「和平」。台灣不獨，是為了和平；中共在台灣不獨之下不使用武力統一，也是為了和平。唯就葛文來看，以上二者的交集點是在「台獨」，亦即「武不武，看獨不獨」。可以這麼說，就葛文的架構言，兩岸問題的根本癥結就在台獨。當推向了最根本之處，就是要「考慮凍結台獨黨綱」。因為，台獨黨綱是民進黨的神主牌。

葛文這樣的思考非但與賴清德的「務實台獨」大相逕庭，亦與蕭美琴所說「台獨是中共貼的標籤」迥異。

因為，在二○一四年柯建銘等提出「凍結台獨黨綱」之議，就是想自己撕掉台獨標籤，那不是中共貼的。何況，近日爆料，蕭美琴在二○○三年曾對美國媒體說「我們不再認同自己是中華民國」，這也真真確確是蕭美琴自己貼的標籤，要撕也只能靠自己撕。

其實，賴清德亦知台獨已經走到進退兩難的地步，因此不斷在去獨洗獨。他說不是「台獨金孫」，「務實台獨」則重點是在務實而非台獨，又宣示「台獨三無論：無路徑／無計畫／無框架」。洗洗刷刷，卻是愈描愈黑。至少，葛四點認為賴清德仍有努力的空間，並認為「凍結台獨黨綱」始為正本清源、釜底抽薪的辦法。

賴清德如今的立場是，「不走回一中老路」、「堅決反對九二共識」、「不認同統一的幻想」，此一架構可謂與葛四點是背道而馳的。如果這些就是賴清德就任後的兩岸開局談話，情勢的惡化將不知伊於胡底，難以收拾。

但倘若賴清德能夠聽取葛文的諍言，他在反對中共定義的「一中原則」之下（負面表述），應當在「依據中華民國憲法處理兩岸事務」的原則上，伸展「憲法一中／一中各表」的立場（正面表述）。他在反對中共強調「一中原則」的九二共識時，應當全力回復九二共識「一中各表」的原始內涵。他在反對中共「統一的幻想」時，也要認知「做不到就是做不到」的「台獨」更是「幻想」；因此必須努力將中共的「和平統一」引導至「和平發展」。

可以這麼說，葛文對賴清德的核心諍言是：應當從「務實台獨」移向「棄獨保台」，釜底抽薪則在「凍結台獨黨綱」。這對賴清德與民進黨當然十分困難，但葛文指出兩岸問題的根本癥結就在台獨。解鈴尚待繫鈴人。

葛文的文理脈絡，已從「不支持台獨」，進入「反對台獨」的層次。

梳理以上思路，兩岸未來若要重啟對話，雙方可持葛文的「交換論」為架構。亦即：台灣以不獨換大陸不武，大陸以不武換台灣不獨。只要雙方有了「不獨／不武」的「可信保證」（葛文用語），兩岸就有可能在「不統／不獨／不武」的「現狀」之下，「定錨中華民國／共構和平發展」。

賴清德如果勝選，兩岸都必須審慎思考，如何向對方打第一聲招呼。若說蔡英文留下的是一張「未完成的答卷」，則務實的台獨工作者賴清德面對的卷子當然更加困難，應知戒慎恐懼。

相對地，如果賴清德未來在答卷上反映了葛四點的諍言，北京亦當知道「莫為已甚／互留餘地」的道理，應當協助賴清德轉彎，雙方共同完成「共生雙贏的答卷」。

不要演成黑羊白羊，火車對撞。天佑兩岸。