海虎潛艦意外 可能是隻瘋狗浪？

海虎號潛艦在小琉球附近發生船體外部小意外，浮於水面搶修中竟折損了幾名軍人，至今各方仍在揣測怎麼回事。有人投書民意論壇稱恐怕是藝高膽大，忽視風浪海況，提醒務必嚴格執行標準作業程序。最新消息是已發現一件紅色充氣式救生衣，也許點到了痛處。

目前傾向歸因是突逢十公尺高之「湧浪」，但氣象播報當日高雄外海只有不到一公尺的海浪，兩者對照，應有料想不到的事。

一般人常將突如其來又高聳的「海浪」、包括「浪花」，叫成湧浪。因為突如其來，也常被冠以「瘋狗浪」，反而講對的可能性較高，卻又以為瘋狗浪只是岸邊的事，大海中哪有？

一般大風浪的「波長」十幾二十公尺，「波高」三、五公尺已很凶悍，要達十公尺高（約三層樓高度），那是颱風圈內的海況。若現場看見海水突然飛到艦塔高度，恐怕是浪花高度，不是整股巨量的浪水，而浪花一樣可以擊倒站艦體上的人員，所以才明訂要穿牢救生衣、體掛纜繩。

湧浪是波長超乎常態的波浪，波長可有五十、一百公尺，波高卻小，海上望去有如許多大片丘陵狀海面，此起彼落搖晃，航行其上很不舒服，卻不危險。但它們一旦前進到岸邊水淺處，海底磨擦阻力使波長快速縮短，一個波長的龐大水體便立即堆高，攻打海岸成壯觀景色，這就不是隨機發生的瘋狗浪。

瘋狗浪者，海上「群浪」四面八方交叉傳播，三不五時碰巧幾個波峰一起走到同一個點上，便突如其來地衝高，波長卻不因交疊而拉長，長高的水體超出該有的波形而暴起破碎，甚至航行旁邊還聽到轟然巨響，所以不是只在岸邊把人打落海中的才叫瘋狗浪。

半個地球規模的亞洲「季風」也是湧浪推手之一。夏季西南季風從南海向北吹，穿越台灣被中央山脈阻礙，在北部有限海域不構成湧浪威脅，而高雄外海卻是陽光下波濤洶湧，是從南海長距離堆積而來的；反之，冬季東北季風，大風場長距離跨東海南下，累積波浪把北部海域搞得天翻地覆，而高雄外海卻風平浪靜。

這次不幸在冬季離岸不遠的小琉球附近，為什麼突發高大浪花？有可能是一隻瘋狗浪。需知大物件水中上下擺盪，對應不大的波浪動作，吸排交替，爆出瞬間一股大型浪花，是不難想像的可能。

不只為了釐清職責，也為了嚴格執行標準作業，更為了多一分保護已經賣命的子弟，最終為了再嚴謹的知識還是會有未知的盲點，建議凡大型物件的動作，都該配搭同時錄影。畢竟，人的口述只能參考，難以憑據。