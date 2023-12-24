選戰關鍵：厭綠力量多大

日前三黨總統、副總統候選人發表第一輪政見演說。藍、綠雙方主要糾纏在對中國大陸的立場、個人操守與內政議題上，白則是凸顯藍綠惡鬥，闡述自己的政策主張。在正副元首政見發表會中，雖然未有驚人之言，也沒有出現動搖選情的橋段，但是透過進一步分析，可以看到三黨候選人對於國家未來前景的規畫以及目前各自採用的選戰策略。

首先，在侯康這一組。作為目前民調居第二的挑戰者，對於執政黨弊端可以算是火力全開，對於柯盈則是刻意低調。侯的發言主要以台語為基調，十分流暢，也沒有過去偶發的語病問題。這對於背負與中國親近原罪的國民黨而言，語言的身分政治是一個重要的表態。

侯除了對於賴的「工寮」、政府官員貪腐、社會當前問題等進行批評，主攻則在國家認同與兩岸關係上。這也確實是台灣政黨政治的重要分隔線。只可惜在此議題上，畢竟是政見發表，最後也只能各說各話。雙方無法就重要癥結點進行詰問。譬如，賴蕭認為也可以開啟兩岸和平溝通對話，這很值得進一步追問如何可能？政見發表會上，也就只能短暫交鋒，其他就各自陳述了。

其次，就賴蕭這組而言，優勢在於執政資源。因此，他們提出的政策主張，似乎都可以在現有的基礎上繼續加深，成為好像吃得到的大餅。

當然，在劣勢上，則是要承接兩岸緊張情勢、高房價、低薪、物價不斷上漲、政治貪腐等問題。賴蕭發言有很大一部分還是在對中國議題上，這也是侯康主攻的議題。賴與蕭過往皆有諸如「務實台獨工作者」或者「不認同中華民國」的言論。但是，面對攻擊，他們不採取直接回應，而是以攻擊方式回應。譬如，賴提到：我們在這裡辯論，中共會認為我們三個人都是台獨。難道我們就不要參選總統嗎？

但在諸如賴的萬里老家工寮以及蕭是否曾放棄過中華民國國籍，兩人皆有直接回應。這種直球對決的方式，彰顯了政見會的好處，可以讓一些爭議，至少讓候選人好好說清楚，而不是在社群媒體上謠傳。

至於在柯盈這一組，策略上是以回應民眾對於藍綠惡鬥的厭惡，希望從闡明政策中，闖出一條不一樣的路。但是，由於提出的一些政策大多艱澀與遙遠，有時又緊盯著講稿，顯得不夠熟悉，進而打了折扣。

總的來說，正如日本學者小笠原欣幸日昨提到在野黨要翻盤當前選情，並不容易，除非是突發事件、醜聞或外部影響，從發言策略來說，侯康要想勝選，就必須努力激發並凝聚「討厭民進黨」的力量，特別是要打在一個個人民的具體感受上，譬如，高房價、疫苗打不到、兩岸危機、低薪、詐騙猖獗等等。這樣不至於引發反感，同時又反應人民真實感受，如此一來，改變就有可能。