藝高人膽大 不敵鬆散

海軍潛艦海虎號在海域執行任務時發生裝備脫落事件，肇生官士六人落海，其中三人救起，事故原因待調查。

軍中發生事故若習以為常，就會跟民間輕忽風險一樣，工安事故不斷。在民間施工前規定要開「工具箱」會議，領班通常予以省略，拿出紙張列印有工作安全注意事項，要求簽名備查，以應付工安單位檢查，所以事故頻傳。潛艦遇狀況，浮出水面登上甲板檢查，是件很普通的事，落海人員大都是常備役處理狀況經驗豐富，難道也犯了不該犯的毛病？

飛行部隊有「任務提示」與飛行前後檢查，與民間工地的施工前「工具箱」會議很類似，目的在維護工作品質與人員安全，含括天氣狀況、作業要領、安全注意事項、危安案例說明與檢查配戴的裝備等，幹部要做整個工作環境全時段的風險評估。此次潛艦出狀況，令人很好奇的是，如果出艇工作人人均繫有安全索，豈會掉落海裡？應該查明工作安全上的間隙，避免維安事故再次發生。

本次海虎潛艦執行任務若屬高風險性質，高層幹部在評估任務時就應備妥緊急救援機制。美軍通常採救護直升機熱機待命，在極短的時間到達事故地點將受難者救起，國軍是否也該投入這方面的工作，以充分保障國軍擔任危險工作人員的性命。

想起在恆春三軍聯訓基地操演結束，通信部隊回收被覆線，戰士誤踩未爆彈傷勢嚴重，即運用操演直升機直飛鳳山軍醫院搶救，沿途機場、航戰管制在空機，這就是一種軍中袍澤情深的緊急應變處置的安全文化，應該容許繼續存在。

台灣鬆散的管理文化，充斥在社會各階層，工作隨便容易出差錯，去除散漫文化，唯一的辦法就是落實「標準作業程序」。遵照規定主在幹部的管理責任，只有確切監督與防範危險意外發生，才能維護整體工作環境安全。

軍方若不能免除「藝高人膽大」文化的感染，就很容易發生事故；該全面認真檢討各層面工作安全管理，方可保障部隊裝備與人員性命安全。