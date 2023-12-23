聽新聞
test
0:00 / 0:00

藝高人膽大 不敵鬆散

聯合報／ 張重玖／軍退（高雄市）
海軍海虎潛艦。圖／聯合報系資料照片
海軍海虎潛艦。圖／聯合報系資料照片

海軍潛艦海虎號在海域執行任務時發生裝備脫落事件，肇生官士六人落海，其中三人救起，事故原因待調查。

軍中發生事故若習以為常，就會跟民間輕忽風險一樣，工安事故不斷。在民間施工前規定要開「工具箱」會議，領班通常予以省略，拿出紙張列印有工作安全注意事項，要求簽名備查，以應付工安單位檢查，所以事故頻傳。潛艦遇狀況，浮出水面登上甲板檢查，是件很普通的事，落海人員大都是常備役處理狀況經驗豐富，難道也犯了不該犯的毛病？

飛行部隊有「任務提示」與飛行前後檢查，與民間工地的施工前「工具箱」會議很類似，目的在維護工作品質與人員安全，含括天氣狀況、作業要領、安全注意事項、危安案例說明與檢查配戴的裝備等，幹部要做整個工作環境全時段的風險評估。此次潛艦出狀況，令人很好奇的是，如果出艇工作人人均繫有安全索，豈會掉落海裡？應該查明工作安全上的間隙，避免維安事故再次發生。

本次海虎潛艦執行任務若屬高風險性質，高層幹部在評估任務時就應備妥緊急救援機制。美軍通常採救護直升機熱機待命，在極短的時間到達事故地點將受難者救起，國軍是否也該投入這方面的工作，以充分保障國軍擔任危險工作人員的性命。

想起在恆春三軍聯訓基地操演結束，通信部隊回收被覆線，戰士誤踩未爆彈傷勢嚴重，即運用操演直升機直飛鳳山軍醫院搶救，沿途機場、航戰管制在空機，這就是一種軍中袍澤情深的緊急應變處置的安全文化，應該容許繼續存在。

台灣鬆散的管理文化，充斥在社會各階層，工作隨便容易出差錯，去除散漫文化，唯一的辦法就是落實「標準作業程序」。遵照規定主在幹部的管理責任，只有確切監督與防範危險意外發生，才能維護整體工作環境安全。

軍方若不能免除「藝高人膽大」文化的感染，就很容易發生事故；該全面認真檢討各層面工作安全管理，方可保障部隊裝備與人員性命安全。

潛艦

延伸閱讀

海軍：海虎艦人員遭遇瞬間湧浪 安全索扣環變形鬆脫落海

海豹潛艦當年在美軍也曾發生大浪扯斷安全索 7人不幸殉職

影／蔡英文南投埔里談海鯤號 只談潛艦國造未提馬文君

海軍岳飛艦返港 帶回海虎艦2位落海獲救者

相關新聞

從萊豬到臭蛋 請問賴副都做了什麼

二○二○年八月廿八日，蔡總統在總統府由賴副總統及蘇院長背書，宣布開放含瘦肉精（萊克多巴胺）的美國豬肉進口，作為醫生又具有...

假信託氾濫 真公益難行

賴清德為違建爭議拋出公益信託來解套，並要求競選對手也用同樣模式處理爭議標的，把公益信託變成政治鬥爭工具。公益信託早就被少...

金孫就可以這樣嗎？

賴皮寮事件愈演愈烈，終成為一則笑話和一場鬧劇。

紅海恐攻中的陸潛在優勢

以色列與哈馬斯的衝突波及紅海，紅海隱然成為中東緊張局勢的新震央。紅海為歐亞貿易必經航道，近期葉門青年運動（Houthi）...

藝高人膽大 不敵鬆散

海軍潛艦海虎號在海域執行任務時發生裝備脫落事件，肇生官士六人落海，其中三人救起，事故原因待調查。

飛安隱憂 應有風險管理機制

機師工會指控長榮航空苛扣成本及人力嚴重流失導致安全事故頻傳，昨天長榮航空機師開始罷工投票，預計明年一月五日開票。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。