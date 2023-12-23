從萊豬到臭蛋 請問賴副都做了什麼

二○二○年八月廿八日，蔡總統在總統府由賴副總統及蘇院長背書，宣布開放含瘦肉精（萊克多巴胺）的美國豬肉進口，作為醫生又具有公衛專長的賴副總統，應認知國際上仍有一六○國堅持畜牧業不得使用萊克多巴胺為飼料添加劑。

動物科技研究所研究員劉昌宇博士研究指出，在九○年代，歐洲曾使用Clenbuterol瘦肉精養牛，發生多起含瘦肉精食物中毒事件，產生顫慄、頭昏等症狀，因為對人類及動物健康具潛在風險，因此歐盟執委會禁止供人類食用肉類之畜產使用瘦肉精，並對第三國含瘦肉精之畜產動物及其肉品禁止使用。萊克多巴胺為美國禮來藥廠研發之產品，為瘦肉精的一種，美國食藥局於一九九九年十二月准用於養牛、豬和火雞，此等事實未見賴清德提起。

其次，新冠病毒之防疫，連串違背科學、醫學倫理、國際疫苗生產和認證要件，也無視國內如陳培哲院士等諸多專業的忠言，在蔡政府領導下棄專業和良知，硬推高端疫苗。科學上疫苗核准須經三期的臨床試驗，經世界衛生組織認可的疫苗，其第三期臨床實驗人數均有三、四萬人。而高端疫苗只有兩期，其第二期臨床實驗人數僅約國際大廠第三期臨床試驗人數的十分之一。衛福部泯滅良知和專業核准未成熟的高端疫苗，供國人施打。輔佐總統的賴清德，有專業但缺良知，任由政府草菅人命。

尤有甚者，此世紀病毒爆發，各國均搶購疫苗以盡速施打防疫。但蔡英文政府卻沉醉於國產疫苗美夢，未積極採購疫苗，硬要匡住一千萬國人做白老鼠。日本是製藥大國仍積極搶購，韓國於二○二一年初就已搶購合計一億五千三百萬劑，為其人口的三倍以上。而我採購的首批疫苗ＡＺ，於二○二一年三月三日到貨僅有十一萬七千劑，陷國人於死亡恐懼中；日本援助一二四萬劑ＡＺ疫苗於五月四日到貨，筆者以高齡者優先施打的第一劑ＡＺ疫苗是日本捐贈，因此救命之恩我要感謝的是日本。

公然匡住國人施打國產疫苗，陳時中於二○二○年十一月就表示，於二○二一年終前可施打國產疫苗一千五百萬劑，蔡英文也於二○二一年五月間明告於七月底前可供應國產疫苗，高端第二期臨床試驗期中檢討仍未完成，政府敢用國人生命賭高端疫苗上市，請問輔佐總統的賴扮演什麼角色？

新北市幼兒園餵毒烏龍案，賴清德未等檢驗結果就落井下石，抨擊侯友宜；農業部進口雞蛋變臭蛋和混蛋，造成食安恐慌，賴清德卻支持農業部到底，如此這般缺德能濟世救民嗎？

蔡英文執政七年半，國本已動搖，國家需要中興，今後十年是關鍵。自己的國家自己救，子孫的未來要我們預鋪坦途，這一票要怎麼投？醒醒吧！