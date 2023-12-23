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金孫就可以這樣嗎？

聯合報／ 張悅雄／退役少將（桃園市）
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賴皮寮事件愈演愈烈，終成為一則笑話和一場鬧劇。

先是此事剛被提及，賴神因此哽咽了五次；然後，此寮成為「觀光景點」；拍照者有之，空拍者有之。再來，就是幾個維安人員，從先前的灑掃庭除、埋鍋造飯，到拆哨的拆哨，捲舖蓋的捲舖蓋，抱頭鼠竄，好不狼狽的落荒而去。為此，筆者敢問幾個問題：

一、是誰賦予賴享有歷任副總統不曾有，亦不敢有的特權？

二、國家安全局，根據哪條法規，可以成為一人一家的「看家護院」？如果沒有，是不是可以把「國家安全局」易名為「國家保全局」，以利名實相符。

三、明年萬一賴某取得大位，有沒有可能「把顛倒的歷史，再顛倒過來」，再派重兵防守這條龍脈？

以上是筆者想到的一些疑竇，這些疑竇總歸一句話：真的可以這樣嗎？相信這也是廣大人民的心聲和納悶。有關當局能給我們一個說法嗎？大家都說，賴是「金孫」，看來果然名不虛傳！

空拍 賴皮寮 保全

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