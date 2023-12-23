紅海恐攻中的陸潛在優勢

以色列與哈馬斯的衝突波及紅海，紅海隱然成為中東緊張局勢的新震央。紅海為歐亞貿易必經航道，近期葉門青年運動（Houthi）武裝組織為要求以色列對哈瑪斯停戰而挾持該區，發動數起襲擊紅海商船的攻擊事件。繼馬士基（Maersk）等歐洲航運業者暫緩通行紅海航道後，台灣貨櫃三雄也跟進。

即便美國已經成立十國聯盟保護穿越紅海的船隻免遭「青年運動」武裝攻擊，但許多航運公司的船隻繞行好望角，直接引爆貨櫃歐洲線運價大漲。此際，中國大陸和歐洲之間的航運成本飆升，包括中遠和東方海外這樣的中國公司已暫時停止在該地區的業務。不過，北京只要發揮潛在優勢，善用這場危機或可成為贏家。

第一，北京並非是哈瑪斯、真主黨和葉門青年運動與以色列之間衝突的主導者，卻是主要支持巴勒斯坦的國家，甚至在聯合國安理會力主停戰，本身就不是對方的目標。面對危機，北京業已發現經由曼德海峽將其商船送往地中海很方便，曼德海峽是一條廿英里寬的運河，位於阿拉伯半島的葉門與非洲的吉布地和厄立垂亞之間。

儘管同處航運危機，北京卻不同於其他國家，它其實可以利用兩條貿易路線讓其商品繞過中東僵局，依舊能到達最終的目的地歐洲。頭一條航線是與俄羅斯共享的的北極航線。目前在雙方關係在能源及「戰略協作」往上提升後，北京可以加速北極航線的發展。再者便是新絲綢之路。「一帶一路」十周年將在紅海危機中更上一層樓：其鐵路從中國蜿蜒至中亞再到歐洲，可以作為海上貨物運輸的有效替代方案。連接中國和歐洲中心的鐵路，亦是新絲綢之路的旗艦項目，歐洲可以受益於該條鐵路線，重啟對歐的「一帶一路」。

紅海航線自然是北京的首選，但北京可以趁機加速北極航線的發展，一來提早戰略布局發展完整的北極戰略；二來可降低全球運輸成本，為航運公司提供替代路線以克服麻六甲困境。海上貿易占中國與歐盟雙邊貿易總額的六成，與蘇伊士運河相比，北極航線可讓歐中雙方的運輸時間減少三分之一，降低成本、燃料消耗和汙染。俄中合作夥伴關係可因「紅海危機」另建藍海；反觀西方卻陷於更大航運危機，東升西降在此次危機中更形明顯。