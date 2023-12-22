懷念蔣經國、孫運璿…有好領導掌舵 公僕才好做事

明天孫運璿學術基金會將舉辦「孫院長一一○歲誕辰紀念會論壇」，邀請政府首長、工商界領袖發表演講，回顧孫先生對台灣交通建設、經濟發展及半導體產業所作的貢獻。值此世局動盪、兩岸關係緊張與台灣內部不安之時，特別令人懷念這位「先天下之憂而憂，後天下之樂而樂」的政治人物，以及信任、賞識他的經國先生。

中華民國一百年初春，文建會文化資產總管理處王壽來主任邀我到台中向他的同事演講，談談如何做一個「模範公務員」。王主任是我在行政院新聞局的老同事，我坦誠告訴他，我雖然曾榮獲民國五十八年外交部、民國六十六年新聞局長官推薦為「中央級公務人員保舉最優人員」，但自覺只是承上啟下努力工作，盡了本份，說不上自己有何值得年輕公務員效法之處。我深深感覺國家生存發展重要的還是要有好的領導人掌舵，一般公務員才好做事。

我建議王主任讓我以「我們那個年代的公務員－蔣經國、孫運璿主政時期」為題，談談我這個公務員的感受與心得。經國先生執政時期，面對我國被迫退出聯合國，以及美國與我國斷交並制定「台灣關係法」，遭「去國家化」的嚴峻考驗；加上中共妄圖和平統一、全球石油危機，而台灣內部人民期望升高，要求改革求生，內外壓力危機重重。

經國先生斷然選擇了加強台灣經濟建設，改善人民生活的務實政策，致力於將台灣建設成有競爭力的「經濟體」，一方面提升人民的生活品質，另方面積極參與經貿世界的活動。終於在一九八○年代創造了「台灣經濟奇蹟」，成為亞洲四小龍之首，同時呼籲中共「經濟學台灣、政治學台北」，確定了三民主義統一中國的大方向。

經國先生在孫院長的輔佐下，創設了新竹科學園區、工研院，發展半導體產業，把台灣建設成科技島。而且，他為了拓展國際貿易，提倡「小歐洲計畫」。運璿先生最重要的貢獻之一，就是他成立文化建設委員會，希望台灣成為傳承中華文化的基地。此外，孫院長對美國在上海公報中提「台灣問題」很不以為然，他認為台灣不是「麻煩製造者」，不應該是「問題」，問題應是大陸與台灣的不同政經制度，故應是「中國問題」。

他在一九八二年向中美大陸問題研討會學者發表了一篇「中國問題與中國統一」的演講，根據經國先生的大政方針，闡明中國問題的本質，並指出我們主張中國應該統一在民有、民治、民享的三民主義制度之下，要求大陸能以「兄弟爬山，各自努力」的胸襟，縮短雙方政治、經濟、文化、社會的差距，以待水到渠成，此議備受國際社會的肯定。孫院長為我們爭取到中國統一的話語權，使得中共一直找不出武力統一台灣的藉口。

個人有幸於蔣、孫兩位行政院長執政時期，在行政院新聞局參與國際宣傳工作，有機會近距離觀察這兩位有方向感、有大願景的領導人。看到他們公而忘私、重視民生，引領人民朝向國家發展正確方向努力的領導風格，真使人有典型在夙昔之感！