賴情緒勒索 重傷公信力

近日民進黨和其總統候選人賴清德處理賴萬里老家違建問題時，採用的策略和溝通方式引發公眾討論。特別是賴清德將自己定位為「礦工之子」，並利用這一身分背景來回應違建爭議，更謀凸顯弱勢爭取同情，無非就是一種「情緒勒索」。

賴試圖通過強調自己清寒家庭背景和辛苦成長經歷，尋求公眾同情和理解。這可視為一種逃避問題的手段。在法治社會，無論個人背景如何，所有人都應該遵守法律。用個人的悲慘過去來擺脫當前的法律責任，可能會被視為一種情緒操控，而非建立在事實和法律基礎上的合理辯護。

這種策略的問題在於，它可能會限制對於公共議題的開放討論，並創造不平等的溝通環境。當公眾討論被情緒化的敘事主導，就很難對事件進行客觀的法律評估和合理的政策討論。這不僅影響事件本身的處理，還可能對政治領導人的公信力造成損害。

在政治領域，一個重要的原則是，領導者應該避免利用支持者的情緒來達成個人或政治目的，特別是這種情緒操縱可能導致法律被忽視或社會衝突加劇。政治人物操弄民粹主義情緒，可能會創造出一種危險的氛圍。政治領導人把自己放在法律之上，並將個人經歷或情感敘事用作避免承擔責任的手段，不僅對法治原則構成威脅，同時也可能加劇社會的分裂和對立。

因此，對於賴清德和民進黨而言，更為合適的應對方式，應是更加注重法治原則和公開溝通，而非倚賴情緒化的敘事來獲取同情或支持。不僅能保護法律的公正性，也是維護一位負責的政治領導人所應具備之誠信和責任感的必要條件。