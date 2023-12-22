信託幽靈屋 坐實賴皮寮？

民進黨總統候選人賴清德萬里老家爭議不斷，影響選情；賴說「為了紀念那個年代礦工對台灣經濟的貢獻，他願意把房子交付公益信託，無償提供給公益團體做為「礦工生活紀念館」，或讓社區鄰里使用。

何謂「公益信託」？信託法第六十九條規定，係指「以慈善、文化、學術、技藝、宗教、祭祀或其他以公共利益為目的之信託。」另第七條規定：「公益信託之設立及其受託人，應經目的事業主管機關之許可。前項許可之申請，由受託人為之。」顯然公益信託之成立較私益信託更為嚴格。

如今新北市地政局表示，賴宅無建照、使照，「幽靈房屋」恐無法信託使用。財政局表示，已收到申報資料，將派人現勘後核算稅額，要求所有權人補繳前五年房屋稅；但就算補交稅款，仍屬沒有建物所有權登記的違章建築，仍可能被拆，可以作為信託標的？

此外，賴清德萬里老家房屋之外觀結構及現況以及室內陳設，可能完全沒有礦工古意風貌，能符合文化、學術價值？且房屋內外及附近景物完全失去礦工生活樣態，只見草木扶疏綠意盎然的公園，能夠做為「礦工生活紀念館」？

一般人對於信託不易瞭解，更何況是公益信託。說穿了，賴清德完全沒有拆除老家的誠意，不過是以「公益信託」作為幌子；選舉過後只要「誰」當選就沒有這議題了，老家依然屹立不動。賴清德為捍衛自己權益，在台南市長任內可以二三二天不去議會備詢，在在彰顯其「『擇』善固執」之人格特色。

「擇善」乃是選擇好的、正確的事去做，而且能獨排眾議堅持到底不變。問題「善」的標準依據何在？是自己認為對的事，從而排除眾議？民主政治的領導人要體恤民意、集思廣益、避免擅斷專斷。然而國政如麻，未來做為中華民國領導人處理兩岸事務，更應如履薄冰、戒慎恐懼，嚴正避免意識形態作祟，否則一旦烽火四起，百姓遭殃。賴堅持不拆老屋，卻以公益信託理由搪塞、推託，賴老屋不就真正成了名副其實的「賴皮寮」？