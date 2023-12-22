大選將至 慎防AI圖文以假亂真

總統大選倒數約三週，網路上卻瘋傳一些竄改幾位YouTuber的影片，片中配上他人聲音，呼籲民眾大選要投給某一總統候選人。

這麼粗糙的偽造手法除引發批評外，也馬上被看破手腳，同時讓我立刻想到今年度英文代表字，「柯林斯字典」選出的ＡＩ（人工智慧）和「韋伯字典」選出的authentic（真實的），提醒大家在大選將至和ＡＩ盛行的當下，務必要小心檢視ＡＩ生成式圖文的真實性。

聯合報就報導過：德國一家雜誌刊出一篇因腦部受傷後就沒公開露面的「車神」舒馬克獨家專訪。結果，這篇訪問竟是靠ＡＩ生成技術完成。最後雜誌所屬的媒體集團除將總編輯撤職外，還向舒馬克家人道歉。

今年的索尼世界攝影獎，其中獲得「創意公開類別獎」的一幅德國藝術家埃爾達格森作品：兩個不同世代女性的黑白肖像，也是生成式ＡＩ的傑作！

該藝術家在透露實情後拒絕獲獎，說自己只是想用來測試比賽的公平性，促使大家能開始關心「真正攝影」的未來。他也質疑評委是否有人看出或曾懷疑過這是ＡＩ的作品。

有位很懂電腦的同事告訴我，ＡＩ致命的弱點是它們只知道處理被餵養的東西，卻不知該注意哪些細節。以圖像為例，專家建議看它們的手和眼睛。譬如：深偽影片中的人很少眨眼，因為ＡＩ是用睜開眼睛的人的圖像來進行訓練。另外，ＡＩ也不擅長生成栩栩如生的手─它們可能有六根手指，或者長度相同、姿勢奇怪的手指。

話雖如此，連專家都會受騙，一般人更不容易辨別，加上ＡＩ也會持續進化，讓人不禁憂心大選即將投票，利用ＡＩ產生意圖中傷對手的文宣、圖片，甚至影片很可能會不斷冒出。

在此建議大家，目前除了選擇可靠的視聽媒體外，也可檢視一下各政黨以前在選前出奧步而獲勝的紀錄，在看到任何可疑的圖文時，一定要先保持警覺，懷疑其來源，並仔細檢視其真實性。