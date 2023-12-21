很難想像總統大選的格局，少見賴清德談大政方針，只見其一再訴諸悲情，並讓民進黨黨政總動員，為萬里老家違建保駕護航。

上個月綠委莊瑞雄藉立院質詢與國土署長吳欣修合演雙簧，將單純的違建詭譎轉移為「礦工居住權」；吳並表示與過去的違建觀念完全相反，將與相關單位研議通案處理原則。日昨國土署進一步表態，會以變更使用方式保障原有合法居住權。

國土署確實可透過修改法令將其變更使用、就地合法，且不必經立法院同意。但百工百業各有難處，獨厚礦工之子，破壞制度，如何杜悠悠之口？尤其現正辦理國土計畫功能分區與使用地編定作業，民眾已為既有權益保障，爭議不斷，一一四年四月卅日能否如期公告，也將因此增添變數。此外，六萬餘家違章工廠爭取就地合法，幾無進展，必然要求比照辦理。而區域計畫既有各種違建，也將同樣主張，屆時遍地烽火。

今年九月國土署剛承接區域計畫使用管制業務，一再表示全面清查通案處理。其實，七十五年底全省非都市土地全面納入使用管制後，原分十期十一年作業，因唯恐認知標準或有疏誤，前台灣省政府地政處於七十七年起費時二年專案全面複查，針對各種問題清理解決。唯獨對於各種違建，基於社會公平正義，不宜就地合法。

依法治國是民主先決條件，綠營黨政總動員搶救「賴大兵」，只計個人一時之利，視國家法制如敝屣，賴又如何奢談守護民主？