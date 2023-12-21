怪中共介選 不思執政失民心

在總統大選不到一個月、侯康配民調已追上賴蕭配之際，指控「中共介選」，給「裡應外合」的藍營戴紅帽子，儼然已成為綠營抗中保台的最新戰術。只是高舉反滲透大旗的「紅帽工廠」，動不動就「有罪推定」與大陸過從甚密的退將與里長是在協助中共執行「認知作戰」？「紅帽工廠」所製造的「芒果乾」除了有可能讓民眾感覺口感不佳，了無新意；民進黨將國家安全與確保綠色執政混為一談，事實上也在減低反介選的正當性，且反而有可能給藍營加分。

首先，依反滲透法第二條規定，「滲透來源」是指所謂的「境外敵對勢力」之政府及所屬組織、機構或其派遣之人。然而，先不論大陸是否符合敵對勢力的定義標準，在對陸執行反滲透作戰之際，豈不是間接宣布台灣已與大陸開戰？中華民國可以考慮回到動員戡亂時期，「小心匪諜就在你身邊」？但依據大陸說法，環台軍演及機艦擾台主要對象是針對勾結外國勢力的台獨分子，一般台灣民眾及願意恢復兩岸對話、共謀中華民族偉大復興的有志之士不在此列；畢竟哪天被迫搞到兩岸必須兵戎相見，相信解放軍也不想師出無名。

其次，回到反滲透法執行細節的戰術層面，反滲透法總共十二條，其中第三至七條，明白規範任何人不得受滲透來源之指示、委託或資助，捐贈政治獻金（第三條）、違反選務中立（第四條）、進行遊說（第五條，特別是國防、外交及大陸事務涉及國家安全或機密者）、非法集會遊行（第六條）、妨害選舉罷免（第七條）；很明顯目前反滲透的主要工作，主要集中聚焦境外敵對勢力對我選舉可能的干擾及「助選」；但有如前述，支持非綠陣營就等同違反選舉公平及危害國家安全？此邏輯明顯有擴大解釋之嫌，且容易引起爭議。

事實上，前陣子藍白合作破局之際，一個較不為人注意的情況是，藍營認為若相關合作成功促成政黨輪替，將有助台灣完成所謂的第三波民主改革。依據第三波民主化成功的定義，曾經一黨獨大、執行白色恐怖的國民黨，能在下台「兩次」後，再透過民主程序重返政權，台灣已經完成真正民主鞏固，也說明國民黨的改革反省已獲得台灣民眾認可，昔日威權主義色彩已經淡化或消失；此時要說藍營當中有人拿點錢就幫中共說話，甚至自甘墮落，願意重回昔日被威權體制豢養的跟隨者或代理人，這樣的 「指控」未免太過沉重！

此外，牽拖民意向背是因為中共資訊作戰奏效所致，「找內鬼」的同時，怎麼不想想自己是否真正失去民心？只是為執政不力找藉口。