為賴皮寮哽咽 不為南鐵掉淚

小城在辦管樂節，我帶朋友四處逛，「看！這公園從前不是公園，那個停車場從前也不是停車場喔！」

我當盡責導遊，解釋說，被政府拆的房舍，有些是眷村土地被收回，有些是縣市分家後，縣府土地變市產，有些則是窮苦人的違建聚落。類似事情在台灣信手拈來，台北中正紀念堂附近曾有華光社區，如今是號稱「一秒到京都」的網美打卡景點「榕錦園區」。還有台南市南鐵東移案時徵收土地，趕走幾百戶居民。

無論合法非法，政府拆不拆人民房屋，官字兩個口，民眾看眼裡，常覺得「你家惜命命、我家被強拆」。如今，跟著民進黨「賴神」老家「賴皮寮」違建上演哽咽戲碼的嘍囉，又曾替南鐵暴力受害者掉了幾滴眼淚呢？

當賴皮寮變成臉書打卡熱點，美國社群媒體正熱門的是共和黨眾議員喬治桑托斯，這位仁兄剛上知名主持人Ziwe節目，媒體下標稱「搞笑能手對上國家級笑料」。桑托斯被逐出眾院，一齣民主笑劇，我其實認真追蹤過他，此人口才便給，堪比政論節目主持，所以變成共和黨反中大將之一員。但他被揭發學歷造假後，每每拿自己是辛苦打拚的移民之子來情緒勒索，一些道歉就可閃過的事反而愈滾愈大，堂堂國會議員簡直像在cosplay政客，桑托斯也確實把扮演政客的遊戲玩到淋漓盡致。但是當他語調輕鬆告訴主持人，政客都腐敗、都在耍特權，這牽拖令我想到中國史上有名的奸臣魏忠賢。

魏忠賢種種事蹟，其實和台灣澎湖有些關係，在此表過不述，只提他的生祠這件事。他在明熹宗時得勢，被賜名忠賢，當歸功善於拉攏文化界人士，有太學生上書把他比做孔子，於是開始有人給他立生祠。生祠是把活人當神拜，明清兩朝格外氾濫，顧炎武都看不下去，批評「今代無官不建生祠」。而台灣也有生祠，嘉義公園「清高宗敕建福康安等功臣生祠碑記」石碑，據說是乾隆皇帝親筆。總之，後來崇禎繼位，看這前朝太監不順眼，想廢他的生祠，魏忠賢就拉別人生祠擋箭，最後皇帝下詔全都不准建生祠。

歷史鑑古知今，從政者若帶給老百姓希望，會自然散發出聖光，民眾當然信任和崇拜。而上面提及的三個人，雖然都從年少貧窮家境努力上位，有朝一日掌握權勢，還拿小時奮鬥史去情勒別人、要別人理解自己的所謂苦衷，氣度格局和果敢決斷都不見了。民眾也將唾棄那種約束別人、寬待自己的雙重標準。