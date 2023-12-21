荒謬的教育部 助查販毒被記過

日前一名高中教官積極查緝學生販毒，並向派出所通報，橫向局處聯繫、縱向依法處置，終於破獲學生販毒事件。此事本該值得嘉獎，卻遭教育部以「辦理反毒業務與輔導學生方法欠當，有顯著違失」記過兩次，引發輿論譁然。

現在教育局處及學校上級單位總是提出很多天馬行空、過度理想化的教育方針，要求老師授課雙語化、教材國際化、方法資訊化，同時還要求老師設計出符合本土化、在地化、社區化的校本課程，並且推動特教生與普通生一起上課的融合教育，還要顧及學生個別差異、關懷輔導，並有效推動班級經營、課室管理，更重要的是，還要和家長親師溝通、親職教育，討論學生個別狀況，甚至是家庭訪問等。

大多數老師為了讓學生更好，都願意配合各樣要求。然而，當教師們勞心勞力時，如果有任何的成果，都會被政府「整盤拿走」，將教育成果歸功於教育部的成功政策，同時帶媒體到學校採訪，學校彷彿成為官員視察的走秀場。

特別是選舉即將到來，官員三天兩頭往校園走，立委民代巧立名目「關心校園」，老師淪為端茶、帶路、介紹環境的服務人員，再多的汗水與淚水，也只能往心裡吞。如此也就罷了，若在教育上有任何疏失，或學生有讓政府蒙受不好名聲的事件發生，老師須第一線站出來面對巨大的責難，甚至是懲處。

這次學生販毒被逮捕，卻變成教職人員被攻擊，教育部一味責難學校輔導不力，甚至進而懲處教官，對教職人員的工作士氣無疑是最大的打擊。

筆者擔任教職多年來，已累積相當教學經驗，體會到上級交辦的事情一年比一年繁瑣，學生的問題也一屆比一屆多與複雜。每天都在處理學生的偏差行為，小問題都好解決，但涉及到性平、霸凌都要依法通報。一邊要處理大小問題，一邊要向行政單位送交報告；一邊要聯繫涉案家長，一邊還要安撫其他同學的情緒，更有原本的課務進度要處理。在這樣的情況下，還要滿足各樣上級交辦的任務，只能用身心俱疲來形容。

每天都在吵雜、混亂、充滿尖叫和打鬥聲的環境中教書，導師很難顧及每個孩子，不是不願意，而是沒有足夠的時間與精力去做。教育部只會要求學校正向管教、適性輔導，卻未提供相對的資源，也沒有授權讓老師做管教措施，導致老師有責無權，連通報學生吸毒、販毒都還要被記過，試問誰還願意輔導、管教學生？誰還願意負起管教責任？為了博媒體聲量、討好選民，教育部早已丟棄教育初衷、背離教育宗旨，而學校則淪為政治化、娛樂化的場所，在此情況下老師無法專心教書、管教上動輒得咎、輔導方案無濟於事，然後教育部還會用理想化的官腔說法指責老師「輔導學生方法欠當」。一想到下一代是在這樣的環境中成長，何其哀哉！