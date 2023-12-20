柯「奇蹟」 促藍團結

前衛生署長楊志良日前「名人堂」大作，提到「多數民眾陷入水深火熱之中」、「社會在高度的崩解之中」，令人膽戰心驚、悲痛刺骨，這是什麼樣的政府？是民進黨該下架的時候了！

藍白整合數月之久，民眾黨毁約；在忍無可忍、退無可退之下，國民黨毅然決定，兄弟登山，各奔前程。國民黨總統候選人侯友宜懇請中廣董事長趙少康為副總統候選人。趙情義相助，挺身而出，轟動藍營，士氣大振，造成大團結。前兩次大選的失敗，國民黨深知由於內部的不團結，造成內部分裂敗選。民進黨則不同，每次選舉雖有爭執，甚至刀刀見骨，仍以勝選為主，磨合迅速。這次選戰亦是如此，半年之前總統候選人即已定於一尊。國民黨直至藍白分裂，始知內部團結才有力量，取得政權才能救黨救國救民。

前日聯合報公布之最新民調顯示侯康配追平賴蕭配，更顯示柯文哲所謂的「選前大奇蹟」反促成藍軍歸隊，也是國民黨的勝利契機。