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賴皮配眼淚 猜你不拆

聯合報／ 黃映溓／文史工作者（屏東市）

民進黨總統候選人賴清德老家的違建，變成民眾打卡的熱門觀光景點，還被網友謔稱為「賴皮寮」。但面對違建爭議，賴清德持續用眼淚攻勢訴諸群眾，這種總統候選人的氣度和格局，讓人不敢苟同。

每逢選舉，民進黨總愛拿對手的房舍違建大作文章，從國民黨的韓國瑜、顏寬恒、廖先翔，到民眾黨的柯文哲、黃國昌，全都只能認栽自行拆除平息爭議，唯有賴清德，面對自家違建與輿論檢視，竟然在鏡頭前哭訴，上演悲情劇碼，然後指派發言人出來推拖拉打哈哈！儼然是只許州官放火，不准百姓點燈。網軍側翼無恥偷渡，極力護航，賴清德就硬是不拆，你能奈我何？

蔡英文總統之父蔡潔生千坪墓園遭地方政府連續開罰未見改善，後來乾脆鐵籬圈圍，就地合法；總統府前祕書長蘇嘉全屏東縣長治鄉家族大型墓園違建，在二○一二年搭配蔡英文參選副總統時雷聲大雨點小，選後不了了之，直到上屆總統立委選前，還被爆出家族墓園變成殯葬園區的風波；再到近日賴清德萬里老家賴口中所謂的「工寮」違建，民進黨的雙標文化，總是嚴以待人寬以律己，往往都是等到選舉風頭一過，「頭過身就過」，一旦僥倖當選，權勢遮天，爭議風暴自然平息，萬一選舉落敗，風暴已過，對手偃旗息鼓，媒體報導淡化，事件就此落幕。

堂堂總統候選人，面對老家違建爭議，不能做到「外慚清議，內疚神明」，惕厲自省，展現比平常人更高的法律標準和是非公義的道德勇氣，如何能讓人民信服？賴清德數度企圖藉由訴諸群眾，操弄民粹，這種目無法紀，自私自利的人，一旦掌權，如何寄望他能捍衛社會大眾的公益？

違建 賴清德 蔡英文

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