科技．人文聯合講座／預知死亡紀事

在熙陽暖冬的十二月初，我參加了一場關於電信建設成本的研討會。這是首次電信產業自五家整併為三家，業者同聲呼籲，重視它們變成「笨水管」的問題。

資料顯示，二○二二年全球每月人均行動數據使用量為十五點二ＧＢ，其中串流影音傳輸量占總流量的五成以上，預計至二○二七年將超過七成。而全球流量最大的業者為Netflix，占總流量的十四點九％，接著依次為Youtube（十一點六％）、Disney+（四點五％）、抖音（三點九％）、Sony Play Station（三％）、微軟xbox（二點九％）、臉書（二點九％）及Amazon Prime Video（二點八％）。

在台灣，每月人均使用量高達卅一ＧＢ，世界第一。大型平台加串流影音服務產生的行動數據量已占總流量的六成至八成左右，但平台業者貢獻的營收卻只有百分之十五。隨著影音平台的普及，用戶流量愈增，網路建設成本更增，但因吃到飽費率限制，壓縮業者獲利空間，使得這個兆元市場規模的產業，營收下滑近百分之卅。

這些數據讓我們看到電信業正在發生的危機，若沒有合理的成本回收機制，業者沒有誘因投資更前沿的技術。這不僅僅是產業發展或消費者權益，而是國家基礎建設的戰略及國際競爭力的問題。

我們可思考有什麼途徑可解決此議題？首先，解除吃到飽費率，改以流量計費，讓用戶節約上網，避免網路塞車降低服務品質。然吃到飽費率已成台灣電信市場的鐵律，誰敢冒消費者大不諱？且囚犯兩難的困境，會使三家卡特爾脆弱不堪。其次，考量國家競爭力，由政府編列預算補貼業者進行下世代網路建設。然補貼是慷全體納稅人之慨，罔顧「使用者付費」原則。

第三，立法課予流量大戶，即大型平台業者成本分擔之義務。韓國已於二○二○年通過《電信事業法》，明定大型內容提供者須支付網路使用費。歐盟執委會於二○二二年底發布「數位時代之數位權益」宣言，建議所有產業應合理分擔基礎建設之成本。然台灣的大型平台業者皆為美商，要立法管制美商，難度猶如上青天。

如果以上三種途徑不可行，電信設施遲早會變成骨董，如同自來水管或鐵道，等待國有化。惟澳洲電信國有化並未加速寬頻建設，反因政黨角力及缺乏專業，延宕布建。

台灣一九九六年開放電信業時，業者意氣風發，睥睨傳產，不到卅年間竟然也淪落天涯，向政府發出救援訊息，何其悲涼！我雖對電信有著懷舊情結，但也必須理性而坦白，或許最好結局就是大型平台業者反向併購電信產業，既可解決成本分擔問題，又能保證網路建設。

這解方現下似乎是天方夜譚，但大型平台業者就像Mancur Olson所言的搭便車者，且還兼具對其他產業的原爆級毀滅力量。當一切歸於靜寂時，搭便車者終將負起責任，轉身成霸王車主，鍛鑄他們的實體車道。（作者為元智大學資訊管理學系教授）