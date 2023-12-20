讓全體移民享有相同人權

隨著全球移民人口增長，聯合國於二○○○年十二月十八日宣布將每年十二月十八日訂為國際移民日，內政部也於二○一一年將每年十二月十八日訂為我國移民節；此一訂定，彰顯我國對移民人權、生活照護及多元文化的重視。

台灣的新住民與新二代總人數已破百萬人，這些渡海來台的新住民，混融不同種族，異國通婚形成姻親或血親關係，成為台灣社會組成的重要族群，也是台灣未來持續發展的力量。

今年的移民節慶祝活動，內政部、教育部及各地方政府均舉辦了多元文化活動，希望在相關策略方向下，讓台灣各族群都能團結一心，促進文化交流，展現移民新力量。

觀諸聯合國自一九四八年十二月十日通過「世界人權宣言」，並於一九五○年起將十二月十日訂為「世界人權日」，迄今已逾七十周年，國際社會清楚明白，人權議題乃全球普世價值觀，人權價值理念之所以能超越宗教、國家和民族界線，受到舉世推崇，厥因基於人類的良知、理性、平等和愛，亦係世人共認的價值觀。爰此，不僅開化各國的公民意識，也催生愈來愈多的民主國家。

面對人口老化及勞動力不足的衝擊，移民政策已成為補充勞動力的重要作法；我國開放引進移工已逾卅年，自二○二一年迄今年八月底，國發會協同相關部會擬針對外國專業人才、僑外生及外國中階技術人力等三大對象，推動延攬及留用措施，期能淨增四十萬名外國勞動力，藉以維持我國經濟成長動能。此中考量，不待詞費，而移工人權及工作權的保障，毋寧是政策能否實踐的關鍵因素。

按諸監察院王美玉等委員調查指出：各色皮膚在台移工已逾七十四萬人，但近十年來累計有超過廿萬名移工失聯，其中仍滯留在台者超過八點二萬人，儘管政府相關部門已跨部會推動改善措施，但這群移工懷抱理想來台築夢，最終卻流落異鄉、四處躲藏打黑工，遭受不平等對待，陷入險峻環境，為逃避借貸來台的債務、追求更高薪資，擺脫終日無休的被管制生活，因此變成失聯移工，而失聯後卻又面臨家人遭受仲介脅迫還債、親人往生、妻子改嫁等苦難困境，無以自處，殘酷醜惡，誰不悲感！政府應積極打造就業平權環境，協助渠等昂然走過風雨。

綜言之，台灣已進入民主法治社會，在文明國度，文明化即是公民化。無論新住民或移工，這些夥伴們離開原生場域來到台灣生活與工作，就是我們的新家人，要貼切而真實的彰顯我國的人權價值，允宜就其權利做出積極性的保障，推升所有移民同享相同標準的人權，才能轉化開闔、共融共好，共同形構成新一代人權，達成維持台灣經濟成長動能的終極目的。