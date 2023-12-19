時代眼淚 中醫中藥前景凋零？

幾年前，藥師公會理事長在報上強調藥師擁有中藥調劑權，當時我就為中藥系抱屈，而且內心有一股不祥之兆。果不其然，昨天報紙就出現斗大標題，驚傳全台唯一中藥系將停招。

中國藥學暨中藥資源學系，是國內唯一以中藥為主的學系。以中藥學、中草藥鑑定、中藥資源、新藥開發、品質管制、生技研發、行銷管理為修學重點。物以稀為貴，既然是全台唯一，理當有很好的出路，無奈大環境不允許，連最基本的證照都沒有。

目前中、西醫涇渭分明，但中、西藥卻混淆不清。藥師就算修習一些中藥學分，對於中藥依然陌生，而且坊間調劑中藥者可說少之又少；中藥調劑權，對藥師而言，形同雞肋卻緊抓不放。藥師人多勢眾，全台唯一的中藥系，形單影隻，那來的發言權？

再看大環境，傳統中藥行式微，中藥材價格飆漲，民眾購買意願降低，利潤變差，每年有六、七百家收店。加上少子化嚴峻及ＡＩ時代來臨的雙重衝擊，工作場域更形萎縮。前途堪憂的學系，當然沒人要念。

中醫界同樣命運多舛，藥價飆漲、缺藥、健保點值下降，早已讓中醫同業苦不堪言；少子化、ＡＩ衝擊，也是大家要共同面對的。中醫人力早已飽和，最近陽明交通大學更以「外加名額」通過申設中醫系，突破三六五管制，嘉義大學、中興大學也在醞釀中。「維護中醫總量管制聯盟」四處陳情，依然不得要領。在中醫系師生比、負責醫師訓練計畫容額不足的情況下，明年更要推出「專科醫師」制度，這也引發年輕醫師「世代剝奪」的焦慮。

中醫如此多事，前景同樣堪虞。未來還有年輕人想讀中醫系嗎？幾年後，是否有中醫系會停招呢？中醫、中藥同時凋零，並非危言聳聽。