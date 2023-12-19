發展AI 台灣最佳賽道在應用

上星期五，行政院二○二三年科技顧問會議閉幕，聚焦討論「半導體與AI」和「淨零科技」兩大議題，認為將對台灣未來科技發展產生深遠影響，期望台灣能以半導體產業為基礎，借助AI發展趨勢來驅動產業創新。為了實現此目標，政府提出「晶片驅動台灣產業創新方案」及「台灣AI行動計畫2.0」。

「台灣AI行動計畫2.0」核定於今年二月，旨在以AI帶動產業轉型升級及促進社會福祉，使台灣成為全球AI新銳。然而AI領域的快速發展，讓各國不斷調整政策。「台灣AI行動計畫2.0」所討論並作為標竿的二○一九年版「新加坡國家AI策略」，已在二○二三年十二月升級為「新加坡國家AI策略2.0」，以因應二○二二年十一月ChatGPT推出後所帶來的AI擴散及競爭現實。新加坡特別強調如何因應AI更強大的能力、更大的安全風險，及解決AI資源與人才集中所形成的經濟競爭，以及地緣戰略和韌性風險。

廣達董事長林百里在今年十月即指出，未來的競爭力和新趨勢都得靠AI執行，因此「AI力即國力」。他山之石，可以攻錯，新加坡與台灣同為小國，一樣講智慧國家，但是從英國傳媒Tortoise Media公布的二○二三年全球AI指數排名來看，在六十二個發展人工智慧的國家中，台灣只排第廿六名；新加坡則表現卓越，在三年內從第十名跳升到第三名，僅次於美國及中國兩個強權大國。

新加坡發展AI的成功關鍵因素可從三個關鍵轉變來觀察，包括：由機遇轉為必然，發揮AI潛力；由在地轉向全球，有讓新加坡在AI領域處於全球領先地位的雄心壯志；由專案轉為系統，使AI對經濟和社會產生更廣泛和積極的影響。

「晶片驅動台灣產業創新方案」的目標，在以晶片設計結合生成式AI來驅動台灣民生關鍵產業的加速創新。同時在淨零排放的全球趨勢下，未來的產品或服務必須結合AI與淨零科技，聚焦「綠色」加「智慧」的AI應用新商機。

總結而言，台灣與新加坡同為亞洲國家，都在努力應對AI領域的挑戰，各自制定策略以引領未來科技發展。然而，面對快速變化的AI環境，台灣發展AI的最佳賽道在應用，應持續對AI政策進行檢討，適時作出必要調整，結合半導體產業優勢並發展新興應用晶片，為台灣產業發展帶來更高的卓越顛峰。