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借1.3兆還８千億 沒債留子孫？

聯合報／ 葉萬安／前經建會副主委（台北市）
反駁債留子孫，總統蔡英文強調「這是有史以來最會還債的政府」。記者周宗禎／攝影
反駁債留子孫，總統蔡英文強調「這是有史以來最會還債的政府」。記者周宗禎／攝影

蔡總統日前誇稱，她任內還債八千億元，沒有債留子孫。我根據財政部財政統計年報及網路資料，截至一一二年九月八日止，已還國債七八一○億元，總統說八千億元，相差不遠。不過談到還債，必須了解其已借了多少債，兩項比較，才有意義。

根據財政部國債鐘資料，至一一二年十二月八日止，國債餘額為五點八二兆元，較蔡總統上任前的一○四年底的五點三○兆元，增加五千二百億元，再加實際已還七八一○億元，表示其任內實際發行國債達一點三兆元。

另依據我國公共債務法第十二條規定，政府每年至少要以當年度稅課收入的百分之五至六還債，借債必還，還債是政府應盡的責任，沒有可誇讚之處。然蔡政府任內發行的一點三兆元國債，總統說沒有債留子孫，那這一點三兆元由誰來還？

蔡總統還說，她剛上任時，GDP是十七點五兆元，今年達二十三兆元，即是她執政七年內GDP增加五點五兆元。這是按當年幣值計算的名目金額，並未扣除物價上漲的因素。一般以兩個不同時段的金額比較，必須要將物價上漲的因素剔除後，才能表達其實質的變化，如各國計算的經濟成長率，即是將名目GDP剔除物價上漲後的實質GDP增加率為代表。我國GDP剔除物價上漲後的實質GDP，一○五年是十七點五兆元，今年只有二十二兆元，僅較七年前增加四點五兆元，較蔡總統所說的少了一兆元之多。

蔡總統強調，二○一七年推動的「前瞻基礎建設」，在野黨全力反對，因國會過半通過預算，台灣的基礎建設才能提升，台灣全體競爭力是全世界第六名，言下甚為得意。我因曾從事經濟計畫設計與編製工作達四十年，知道政府要推動「前瞻計畫」極感興趣，不僅閱讀了整本計畫書，還作了研究，使我大失所望。中央政府要花八千多億元的大計畫，主管機關事先竟然未做整體經濟及部門計畫的設計，九十四個個別計畫各自獨立，其重要性及其在整體經濟中扮演的角色，均無法得知，更未經過可行性評估，完全是一個拼湊的大雜燴。在執行時中央主管的國發會，如不能嚴格把關，必將問題叢生。

果不其然，「前瞻計畫」執行六年多來，問題多多，不僅蔡總統所說，台灣競爭力在全世界排名第六，是得力於「前瞻計畫」的執行，提升了基礎建設的貢獻，這與事實完全不符。根據各種競爭力報告，我國總競爭力都排在前列，但細項中最落後的就是政府負責的基礎建設，在國際評比時，是排在後段班，在總競爭力中是負貢獻。而且「前瞻計畫」中的許多個別計畫，成為地方政府官商勾結、貪瀆溫床，許多豆腐渣工程，讓人民怨聲載道。甚至企業界及外商提出的「六缺」，六年多來，沒有「一缺」能解決。顯然「前瞻計畫」未能對症下藥，解決問題，怎不令人惋惜！

競爭力 主管

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