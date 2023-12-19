美國聯邦參眾議院表決通過主要對烏克蘭、以色列、台灣提供軍援，高達八千億美元的國防授權法。俄烏戰爭打了快兩年，近期以哈衝突也無緩和跡象，現在又忙著瞄準台灣。

客觀情勢不由人，起碼我們還有主觀力量，但承平日久，別說力量，對「全球最危險的地方」，很多人連一點感受都沒有。像俄烏開戰後不久，烏克蘭第一夫人歐蓮娜．澤倫斯基接受美國Vogue雜誌專訪，回憶砲彈落地前夕，氣氛緊繃，到處都有風聲說戰事已近，但直到最後一刻，沒人相信真的會發生，畢竟已經廿一世紀了，怎麼還打仗？結果現在烏軍傷亡廿萬，離開烏克蘭或境內流離失所的難民超過千萬。

以哈衝突呢？至今兩個半月，巴勒斯坦已有一九○萬人流離失所，八萬人失蹤和死傷，其中不乏兒童。至於何謂生不如死？如果看得下去，電視畫面裡那些失去親人，或因缺乏醫療用品躺在病床抽搐的孩子，會告訴你答案。

台獨為兩岸衝突根源，但在「火藥庫」、「刺蝟島」上舞照跳、馬照跑；大選民調，那「奉行不渝的金孫」也領先。有親友勸我別想太多，甚至搬出「太平洋大兩岸制約台海小兩岸」之說，只要美國相挺，習近平不敢輕舉妄動。

是嗎？美國背棄盟邦的例子不勝枚舉，何況明年入主白宮很可能是川普。是我杞人憂天，還是樂觀者眾？在「砲彈落下之前」，誰能告訴我答案？