綠用「愛台灣」畫分種姓

外電報導指出，美國前總統川普表示，移民正在「汙染我們美國的血液」。此言一出，白宮譴責，形容川普言論與法西斯主義類似。

川普言論，正反映美國現狀之一，即美國的種姓（caste）。時代雜誌年初報導，美國有另類的種姓觀念，但與印度不同者，美國種姓系統，係以種族、血統、宗教、語言（caste system - ethnicity, lineage, religion, language）體現。美國早期移民者，採用中性的身體特徵，而這些特徵構成現在所看到的種族，並用來確定那些人受奴役，那些人有自由。

美國立國以來，歐洲血統的人，即看起來像早期殖民者，一直居多數且是主導的種姓。因此美國很多白人很擔心，其人口數比率，在全國已經從二○一○年百分之六十三點七降到二○二○年百分之五十七點八，史上最低。這種現象，很多美國人認為情形很糟。

類似情況台灣也有，不過台灣的種姓，是以「是否愛台灣」來畫分。是否愛台灣，民進黨說了算，只要和中國大陸對著幹，就是愛台灣；如國民黨和大陸有連絡，就可能是賣台，或裡應外合。類似情況是嫁到台灣的陸配，這些陸配比一般移民者要花更多時間，才能拿到身分證。這其實是社會畫分的基礎，即另一形式的種姓制度。