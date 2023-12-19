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誰老家能比「賴皮寮」

聯合報／ 蔡爰／退休教師（新北市）
民進黨總統候選人賴清德的萬里老家違建爭議延燒，有民眾慕名而來拍照打卡。記者許正宏／攝影
民進黨總統候選人賴清德的萬里老家違建爭議延燒，有民眾慕名而來拍照打卡。記者許正宏／攝影

民進黨總統候選人賴清德萬里老家違建爭議延燒。民進黨官網解釋「此房屋為賴主席親戚所有」。這個解釋無法讓人釋疑，還引發新的爭議。

是「兒子所有」？還是「親戚所有」？據報導，該房產是賴清德的兒子所有。通常，（自家）兒子來探望，沒有人會說是親戚來訪；堂兄弟姊妹（別人家）的兒子來探望，才是親戚來訪。民進黨官網解釋，不僅愈描愈黑，還會衍生疑點。究竟，是誰的兒子擁有？

近日網友將賴清德萬里老家違建，命名為「賴皮寮」，諷刺「賴皮不拆違建」。市井小民違建被處理，柯文哲、韓國瑜都把違建拆了，賴清德呢？

另傳「賴皮寮」有憲兵全天站崗，警察也在該處設立巡邏點。替違建站崗，古今中外聞所未聞。賴競總表示，所有總統參選人維安事務安排依照特種勤務等相關規範。想問，另外兩位總統候選人的「親戚所有」房子，也是憲兵站崗、警察設立巡邏點？

提到老家違建爭議，賴清德哽咽說當年很窮。爭議關鍵所在，是當年的工寮？還是後來改建？空照圖一看便知，應該不難釐清。

日前我參加國小同學會，聚餐處附近就有老舊工寮，礦坑已經湮沒山林，運煤火車的橋只剩殘破橋墩。在同學當中，包括我在內有不少人出自礦工家庭，還有同學當過礦工。全台有許多礦工、配偶和子女，誰的老家或工寮能比「賴皮寮」？

違建 親戚 賴清德

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