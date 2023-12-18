COP28決議 蔡政府避重就輕

全球年度減碳大會ＣＯＰ28上周閉幕。台灣可否達到此次會議的決議標準，卻很值得檢討。

ＣＯＰ28倡議二○三○年達成再生能源提高到二○二二年的三倍，經濟部喜孜孜發布新聞稿宣稱台灣可以達成，「台灣是全球減碳模範生」。但倡議中更重要的是二○三○年將碳排降低四十三％，經濟部新聞稿就噤若寒蟬，一字不提。

這兩個倡議本質有何不同？為何經濟部承諾前者，不敢承諾後者？說穿了，前者是努力程度；增加再生能源有何難哉？砸錢就是。後者才是重點，努力之後成績如何？增加再生能源是為了減碳，但台灣在砸了大錢，增加兩倍再生能源裝置容量後，能減多少碳？

依民進黨總統候選人賴清德承諾，台灣在二○三○年綠電占比將由二○二五年的廿％增加為卅％，平均每年增加二％。但依經濟部預估，台灣每年用電量成長高於二％，換句話說，超過二％部分的用電需求仍將由火力發電提供。二○三○年台灣碳排不增加就謝天謝地，還奢談什麼減碳？經濟部吃了熊心豹膽也不敢承諾減碳四十三％。

就像某程度很差的學生，第一次考試只考了十分，雖然承諾要努力讀書，但自知下次考試最多進步到廿分，打死都不敢承諾六十分。

此次會議的另一重要決議是「逐步脫離化石燃料」，當然最終目標是二○五○年達到淨零排放。全球碳排主要來源為電力、交通及工業三者，但後二者減碳遠較電力減碳為困難。所以國際能源總署指出要達到二○五○年淨零碳排，先進國家（包括台灣）電力碳排在二○三五年必須先行歸零。賴清德的電力配比目標是二○三○年綠電占比三成，火電占比七成，五年之間要將火電全部歸零？可能嗎？

ＣＯＰ28為火電留了一個後門：裝有ＣＣＳ碳捕捉設備的火力電廠不必淘汰。但細查經濟部的電力供給規畫，由今年開始到二○三○年完工的十八部大型燃氣機組，無一裝設ＣＣＳ設備。是否原先可運轉廿五年的燃氣機組，使用五年就要除役？蔡政府有清楚解釋嗎？此外大力推動不穩定綠能的配套儲能設備，又要開銷多大天文數字費用，蔡政府也完全避而不談。

ＣＯＰ28的決議，蔡政府的回應完全避重就輕。反正老百姓也不懂，能騙就騙！