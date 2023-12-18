向海致敬？正視船舶油汙染

過去一周，東部海岸從北到南，陸續出現類似的油汙染，地點包括基隆潮境公園、宜蘭頭城、大里海蝕平台、台東加路蘭、屏東和綠島柚子湖海岸。初步了解該油汙來源疑為輪船排放，正追查當中。

其實台灣周遭，類似的海洋汙染層出不窮卻無從遏止，應不難預料。真實的情形，例如二○一七年台東綠島東北角海域遭外籍貨輪偷排廢油，造成「四十年來最嚴重的生態浩劫」。當時的環保署為追查汙染元凶，會同航港局、中國驗船中心派出四名人員，前往澳洲登上該可疑輪船進行檢查與採樣。接著並無下文。

值得提醒的是，這次在各處岸上被發現的油汙，其實也不過是從船上排出之後，被發現的很小部分「樣本」。至於其餘從船上排放之後，分別水平漂移到各處海面、垂直分布到不同深度水層、經物理與化學作用轉化成不同組成及進入食物鏈的「油」，恐怕比起被發現的要多得多，而更需受到關切。

雖說已鎖定偷排嫌疑船，實際上該船應已遠颺，且除非能拿出油汙與該船海上痕跡吻合，加上所採油樣與油紋比對的證據，否則既無以控訴更不可能索賠成功。何況，這艘嫌疑船，恐怕只是許多航經台灣附近的這類次標準、不法船隻其中之一。所以政府當務之急，應在於深切了解整件事的緣由，並務實檢討防範之道。

源自船舶的油汙染，大致分為意外溢出和故意排放兩類。前者為擱淺、撞船等船難事故或操作失誤所造成，後者則為船在正常運轉當中，計畫性的排除船上產生的含油艙底水、廢油和油泥所導致。由於故意的排放，單位時間排出的油汙數量比起船難後的意外溢油少得多，以致不受重視。需提醒的是，這類經常性汙染累積起來，對於海洋環境和人體健康所構成的威脅，會遠超過意外溢油。

國際間為保護海洋環境，過去幾十年來陸續制訂防止各類船舶汙染國際公約。各區域和國家也在此基礎上，訂定相關法令。重要的是，各國為保護自己的海洋，避免類似台灣這次所遭受到的船舶油汙染，皆分別從岸上與海上加強落實。

針對造訪的靠泊輪船，可透過港口國管制系統，登船檢查油料紀錄等文件、艙底水處理系統與設備及專責人員等，以確認船本身符合相關標準。另方面也會結合海上與空中工具，尤其是在夜間，針對海上可疑船隻，進行監視、追蹤、蒐證和查緝。由於各船的各種排放行為可相當機動，因此不難想見，台灣若在執行上述工作上相對寬鬆，便很難不成為船隻得以放膽排放的「環保避風港」。

這次東台灣的油汙所警示的是，儘管有「向海致敬」這類大政方針，實際作為卻僅重宣示，致使海洋環境面臨不肖船隻的嚴重威脅。而也唯有最高層務實檢討，整合環境部、海巡署、航港局及地方環保局等的資源與力量，建立有效的防範系統，才可望舒緩此威脅。