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以國不計代價求生 反成加害者

聯合報／ 張光球／致理科技大學副教授（台北市）

以哈戰爭已持續兩個多月，儘管美國期望以色列停戰，以國不但充耳不聞，更加強對加薩地區無差別的攻擊，拜登只好唾面自乾地希望，以國三周內能轉向精準打擊哈瑪斯的領導人，以減少平民的傷亡。以哈何時停戰仍是未知數，但以國已逐步從國際受害者轉為國際加害者。

日前一位具有人道關懷的德國友人來台度假，敘舊間談及俄烏戰事與以哈戰爭。對前者，他強烈表達對俄國的不滿，也擔心烏克蘭疲勞加劇，但對後者，他僅表示希望戰事能盡快結束。友人對以哈戰爭低調的反應，使筆者想起月初與一位任職於德國企業波蘭人的談話，他說德籍同事都不願意談論以哈戰爭，私下了解後，因同事們認為納粹德國對猶太人的罪行，使他們沒有立場評論以國在加薩的暴行。這應該就是德國友人對以哈戰爭噤語的原因。

世人以Holocaust（大屠殺）紀念被納粹屠殺的猶太人，並某種程度容忍以國近八十年在中東的「屯墾」，犧牲巴勒斯坦人的生存權益。雖然拜登警告以國進行高強度作戰造成大量平民的傷亡，恐讓以國失去國際支持。加州大學洛杉磯分校伯克爾國際關係中心資深研究員凱伊（Dalia D. Kaye）認為，拜登已意識到以國極右派聯盟政府，是以哈戰爭最關鍵及核心的問題，所以美國必須認真調整中東政策。

對此，以國總理內唐亞胡在電視發表演說強調，以哈衝突是生存之戰，要不惜任何代價頂住所有壓力，未來加薩將是在以國控制下的非軍事區。同時，他告訴美國國家安全顧問蘇利文，會持續作戰直到完全消滅哈瑪斯，取得絕對勝利。然而，他必須考慮，就算哈瑪斯被消滅，會有另一個反以國的組織出現，因為雙方世代的敵意螺旋已難鬆解。

內唐亞胡的宣示，直接打臉美國主張以軍不得占領加薩，應由巴勒斯坦自治政府管理的規畫。美國《外交事務》等重要期刊已預示，以國除了要消滅所有哈瑪斯成員，占領整個加薩，也計畫驅逐所有巴勒斯坦人，讓加薩成為以色列人的加薩。美國著名的巴勒斯坦歷史學者哈利迪（Rashid Khalidi）表示，以哈衝突是美國數十年來錯誤外交政策所致，他更直接死當拜登政府的中東政策。

美國調整外交政策非一蹴可幾，且政商界多與以國人士有關連，要調整中東政策談何容易？但從美國在以哈戰爭中的立場，再次證明美國雙標的外交政策，因為白宮希望盡快結束戰爭以減少民眾傷亡的同時，卻又加快補給以國砲彈，間接造成無數平民的犧牲，更遑論在安理會使用否決權，一票否決聯合國以哈停火決議案。

最後，以國政府不代表所有猶太人，如同哈瑪斯不是所有巴勒斯坦人一樣。以國似乎缺乏過去是受害者同理心的胸懷，包容現在加薩的受害者。當全球極右政府增加時，台灣選民更要慎選我們的總統。

美國 戰爭 巴勒斯坦

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