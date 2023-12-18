科技．人文聯合講座／副總統們

二○二四年台灣總統大選的一大亮點是三組人馬提出的副總統人選。不同於過去的總統選舉，這次的人選或令人驚豔，或令人驚訝，或兩者兼具。很多人預期，未來當選的副總統必定能夠實質輔佐總統，絕非儲貳備位，更不會首下尻高。

台灣號稱身在民主陣營，其選舉精神追隨美國。其實中華民國成立時，採用的制度更接近法國第三共和。當年孫中山讓出大總統寶座給袁世凱，為了限制國家元首權力，訂出臨時約法，讓袁世凱穿小鞋。袁世凱發現上當，權力即將旁落於宋教仁。在袁世凱的主角光環下，宋教仁不久被暗殺，號稱「袁記約法」的總統擴權新約法很快被炮製公布。袁世凱重返「總統制」的權力顛峰。

總統制的設計以副總統為備位元首，若總統在任內無法行使職務，副總統可無縫接軌的掌舵。中華民國數次啟動此機制。最羅生門的一次是實施憲政後的第一任副總統李宗仁。蔣介石引退時，功高震主的李宗仁摩拳擦掌，準備接班，卻被蔣介石百般阻撓。我高中時讀歷史和三民主義，課本支支吾吾，諱莫如深，都沒弄懂李宗仁是否真的當上總統。很多人沒見過李宗仁，我特地畫了他的肖像供參。

現今台灣的選舉規定，總統和副總統的組合必須明確，形成緊密合作的團隊。當副總統候選人發生問題時，會影響總統候選人的資格。最初美國的制度可不是如此。

話說一七八九年華盛頓當上美國第一任總統，眾望所歸，大夥都一直希望他永遠連任，最好成為皇帝。華盛頓深諳持盈保泰之道，在一七九七年時堅持要安全下莊。他向美國人民解釋：「你們再繼續選我做總統，美國就沒有真正的民主制度了。」美國人無奈，另覓總統人選，參賽者包括當時的副總統亞當斯（John Adams; 1735-1826）和首任美國國務卿傑佛遜（Thomas Jefferson; 1743-1826）。選舉規則是第一高票為總統（亞當斯），第二高票為副總統（傑佛遜）。這兩位有很不一樣的理念，讓風雨飄搖的美國國運更加崎嶇。

一八○○年美國再次選總統，參選者包括傑佛遜及伯爾（Aaron Burr Jr; 1756-1836），戲劇張力十足，傑佛遜與伯爾在選舉人團中，票數不相上下，並列第一，需由美國眾議院決斷選舉結果。第一任美國財政部長漢彌爾頓（Alexander Hamilton; 1755-1804） 因為私人恩怨，遊說眾議院，幫助傑佛遜擊敗伯爾，讓傑佛遜榮登總統寶座，伯爾只好屈居副座。傑佛遜不信任伯爾，將之當作人形立牌，未委重任。深宮怨婦伯爾最後忍耐不住，暴走算總帳，於一八○四年七月十一日和漢彌爾頓進行真槍決鬥。決鬥中伯爾殺了漢密爾頓，史稱伯爾—漢密爾頓決鬥（Burr-Hamilton Duel）。

美國早期副總統都是一時之選，能力過人，政爭時發揮西部牛仔武打拓荒精神，甚至槍彈四射。相信殷鑑不遠，台灣的副總統們的舉止必然相對優雅，更加理性。

（作者為前科技部代理部長）