選前撒幣 獨漏退休軍公教

隨著選舉之日逐漸逼近，執政黨撒幣動作益形頻繁。舉凡補助私校大學學費、高中職學費全免、學貸補貼、租金補貼、房貸補貼、八加一項社會福利津貼調整、鉅額所得稅減免…等。行政院於近日又宣布軍公教明年調薪四％，有立委建議退休人員應比照辦理。行政院書面答覆表示，行政院會同考試院核定公告自一一一年七月一日起調高二％，因此現階段定期退除給與已依法完成「每四年」檢討調整程序。

查公務人員退休資遣撫卹法係規定「至少每四年應予檢討」，並非硬性規定四年才能檢討一次，而是「至少」。換言之，法律有彈性規定，政府每年、二年、三年皆可檢討。不禁令人質疑行政院究竟係刻意忽視「至少」二字，又或不諳法律條文？抑或認為立委與民眾不瞭解？

執政黨掌控之立法院，於一○六年制定或修正軍公教人員退休資遣撫卹法律，將退休與現職人員脫鉤，政府對二者之待遇給付漸行漸遠。茲舉數例說明之：

其一，退休人員之月退休俸逐年強制遞減，減俸時間竟然長達十年，每年均減少原來領取之俸給。其二，軍公教於一一一年一月一日調薪四％，但是退休人員遲自一一一年七月一日始調高二％，不但調整幅度僅有現職人員之半數，且時間延遲半年之久。其三，該法規定政府發布之消費者物價指數，其累計成長率必須達到五％時，始調整退休人員之月退俸。然而物價指數是否真能反映實際情形？筆者周遭不少人士曾多次言及，購買日常生活用品之上漲幅度，大幅超過政府公布之物價指數。

其四，一般人少有注意，公務人員退休資遣撫卹法、公立學校教職員退休資遣撫卹條例、陸海空軍軍官士官服役條例等「軍公教三法」，皆規定當物價指數達負五％時，退休軍公教人員將被檢討減薪，而在職人員則無此項規定。依經濟學理論與實務，物價雖然易漲難跌，但是發生通貨緊縮之情形並非不可能發生。

復查老年農民福利津貼暫行條例、國民年金法、社會救助法、中低收入老人生活津貼發給辦法、身心障礙者生活補助費發給辦法、弱勢兒童及少年生活扶助與托育及醫療費用補助辦法…等相關法規，皆規定依消費者物價指數成長率公告調整，但成長率為負數時不予調整。為何僅針對退休軍公教人員作此規定？為何厚彼薄此？不禁令人懷疑是否又是選票考量？

綜上所述，政府對於退休與未退休者，所採取之諸多差別待遇，實在令已退休人員情何以堪！尤其是每一位有資格領取退休俸之人員，無論軍、公、教職，皆是為國家奉獻一生心力，為百姓服務，晚年退休後月退休俸卻遭一減、再減、三減。

現職軍公教人員不必因明年一月一日即將調薪而高興，多想想未來終有屆齡或提前退休之日。當退休之後，經七減八扣後微薄之退休俸，與現職人員之懸殊差異，能否安度晚年？吾人是否可以理解為：當政府有用到你時溫言軟語，當用不到你時則一腳踢開？然而所有人終有退休之日。全體在職以及退休軍公教人員宜三思。