台應放寬陸管制產品 取得主動權

大陸商務部日前宣布台灣貿易壁壘屬實，但沒公布要怎麼反制，保持彈性和談判空間，也給足台灣心理壓力。一如外界預期，總統府秘書長回應，陸方選在此時公布，屬於介選，並強調會訴諸合法機制進行協商等空話。

大陸後續肯定會有行動，輕則取消ECFA早收清單內部分產品關稅優惠，中則調高產品的關稅，重則終止ECFA，無論採取何種措施，對台灣的中小企業和農業，都會產生心理和實質的傷害。當前台灣的經濟雖然靠的是電子零組件涵蓋積體電路、印刷電路、二極體等，但這些行業雇用的人數有限且多為中高端技術人才；反觀中小企業雖產值不及半導體產業，但雇用的人數多且多屬一般勞工，一旦成為反制對象，影響的會是普羅大眾的工作權，造成社會動盪，這恐怕不是編列補貼就能輕鬆解決。

至於農產品部分雖已有多項遭大陸暫停輸入，後續可能受影響的午仔魚、冷凍鮪魚、秋刀魚、香蕉、茶葉等，蔡政府宣稱早有應對措施，大有死豬不怕開水燙的架式。蔡政府雖對外宣稱已分散風險，農產品外銷不再集中單一（大陸）市場，但大陸是全球最大的農產品進口國，是許多農漁產品生產及出口國家的優先目標市場，為民眾生計著想，蔡政府不應因意識形態而捨近求遠，既浪費龐大的外銷補助經費又增加關稅和運費成本。

鑒於大陸公布反制措施的時間點可能放在總統大選後，故三位總統候選人有必要提出具體對策以爭取選民支持。至於誰能透過談判，順利解除大陸貿易反制危機，謹分析如下：

民進黨總統候選人賴清德一向支持台獨，這次選舉為了固守基本盤，持續抗中，明擺著不接受九二共識，直接踩大陸紅線，兩岸幾乎沒有談判空間；何況台灣產農產品並非不可替代，大陸底氣足，不會妥協，衝突難以避免。

國民黨總統候選人侯友宜，已直接表明願意重啟ECFA協商，甚至會進一步開放，並支持合乎中華民國憲法的九二共識，反對一國兩制與被蔡英文汙名化的九二共識，並未直接衝撞大陸九二共識的核心：兩岸同屬一中，確實較有機會透過其與對岸官方協商，化解台灣中小企業及農民的外銷危機。

至於民眾黨總統候選人柯Ｐ，主張「兩岸一家親｣、「台灣自主，兩岸和平｣，強調兩岸可以坦誠溝通，且未擺明反對九二共識，還是有談判空間；但鑑於柯的反覆善變，大陸方面應是會聽其言、觀其行。

為了台灣中小企業和農業，建議總統候選人主動放寬修正大陸遭台灣片面管制的逾兩千項產品，取得主動權，讓大陸報復的理由消失，才是良策！