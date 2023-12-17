星期透視／陸認台貿易壁壘 兩階段威懾掌主動權

一如預期，大陸商務部並未在明年大選前一天，而是提前一個月公告，認定台灣對大陸的貿易限制措施構成貿易壁壘，並違反ECFA有關條款。此次北京公告的時間考量與並未公布將採取何種措施，自然與其對內交代、對外宣示與對台兩階段威懾策略有關。

中共對台經貿政策相較於其對外經貿政策，最大的差異在於「以經促政」、「以通促統」（現在改為「以融促統」）。一九九一年一月廿二日，《中共中央關於進一步加強對台工作的通知》就一錘定音強調，「強化兩岸經貿交流是抑遏台灣分離的最有力工具，兩岸經貿交流既要按照經濟規律辦事，更要為祖國統一的政治任務服務」。中共以往未曾在大選前對台動用過貿易制裁手段。此次首度使用，自然備受外界高度關注：北京是否不再寄望「以經促政」？是否會將對台經貿比照對外經貿？甚至會廢除ECFA？答案應該都不會。

首先，中共「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，高舉要牢牢掌握兩岸關係的主導權與主動權，並堅定不移地推進統一。宣告「貿易壁壘」成立，除了對內交代外，也宣示「兩岸經貿交流既要按照經濟規律辦事」，但兩岸經貿最重要的目標是「要為祖國統一的政治任務服務」，當然不會改變。是以，公告貿易壁壘，中共重點不會促成兩岸貿易報復與經貿脫鉤，而是希望打破障礙，促使大陸農工產品銷台，進一步落實融合發展。

其次，當前台灣最想早日加入CPTPP，兩岸已在二○二一年九月先後提出申請。此次貿易壁壘雖與台灣是否加入無直接相關，但執委會在明年第三季開會時，我方能否取得成立入會工作小組的入場券，殊為重要。陸方宣告貿易壁壘、宣稱台灣未遵守經貿規範，在CPTPP強調會員國需共識決下，自然對台灣的參與也會產生若干負面效應。

再則，在對台威懾而言，雖然中共對台經貿策略自二○二一年起從透過檢驗檢疫限制農漁產品銷陸，對於台灣PC塑料進行反傾銷調查，到此次公告貿易壁壘，藉此刻意凸顯此次大選不僅攸關「和平與戰爭」，也攸關「繁榮與衰退」的選擇。策略上主要是讓台灣民眾感受到「政治互信」與「經貿讓利」密切相關；與透過未來充滿各種可能採取的對台報復性措施，意圖影響台灣經濟與中間選民，並影響台灣利害相關產業的雇主與從業人員。

中共首度使用的策略能否奏效？仍待觀察。但策略上並未改變「兩岸經濟一體化」、「壯大民族經濟體」、「深化融合發展」、「建立兩岸共同市場」的戰略目標。

最後，選擇在大選前近一個月公告貿易壁壘成立，又未公布將採取何種措施，主要係基於在選前不僅讓台灣各界留有發酵想像空間，更重要的，視選後選舉結果，再決定是否採取加大力度措施。是以，針對此次大選，中共對台的「文攻」、「武嚇」與「經濟手段」，在於強調掌握牢牢主動權的對台總體方略，必然同時考量選前與選後兩階段最適策略的運用與配套。

（作者為淡江大學兩岸關係研究中心主任）