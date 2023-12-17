大屋頂下／誰來做安哲秀？ 台灣母親面臨所羅門審判

二十八天後，大選投票。前天發表的美麗島電子報第九十波民調顯示：賴蕭的支持率為三十五點七％，侯康三十一點七％，柯盈十八點六％。

上述民調只是舉例，但這是近來幾乎所有民調呈現的共同架構。①賴蕭領先，但未過半。②藍白相加，支持率超過賴蕭。③侯康支持率超過柯盈。

進入選季以來，一直激盪著一個迷思。即是：有六成的選民希望下架民進黨，政黨輪替；且相信只要藍白合，即可能實現願望。甚至，就文首所舉美麗島電子報民調的例子來看，一直到今天，一月十三日投票「如果」藍白選票合流，下架民進黨的願望仍然可能實現；但是，藍白已經破局，這個「如果」幾無可能。

藍白合的最大憧憬是「下架民進黨」。因為，民進黨的兩岸政策挾持了台灣，尤其民進黨的貪腐及不正義已無底線，再加上民進黨的跋扈傲慢已至目空一切（廉恥是君主政治的產物？），所以必須下架民進黨，否則國家前景堪虞。因此，柯文哲說：「藍白不合，中華民國就完了。」

藍白合可說是台灣幾十年來曾經出現的最浪漫且很有可能實現的政治憧憬。因為，如果藍白合勝選，不止是輪替了民進黨，且可望在「藍白聯合政府」共治的架構下，以國民黨的傳統積澱及民眾黨的時代薰染，相激相盪，極有可能共同創造出一個新的政治文化及憲政遠景。這就是藍白共同期待的「新政治」，包括新的兩岸關係，及新的民主品質。

也就是說，就台灣特異的政治架構言，若能以「藍白聯合政府」的形式實現政黨輪替，較諸僅以國民黨或民眾黨一黨實現政黨輪替，更有文化營養，也更具憲政意義。因為，這不僅是政黨輪替，而將是一場刨地三尺的典範轉移。

但是，這一場經藍白合可能實現的政治憧憬，如今已告破滅。十一月二十三日的君悅會，不僅宣告藍白破局，更令人驚駭的是，此會完全暴露了政治操作的粗暴與骯髒，更將「藍白合」原本的光燦形象毀於一旦。

這場醜劇的原始設計是：在候選人登記的前一天，郭台銘與柯文哲二人設局，欲將侯友宜一人誘騙到場，擺出兩個計時器，打算闢室以郭柯侯三人投票二比一的手法逼侯友宜允諾擔任副手，而將功勞歸於郭台銘，作為他光榮退選的下台階。請問：郭台銘事後敢不敢再看一看當天的自己？怎麼會鬧到這種「窮到只剩下錢」的地步？柯文哲事後稱「那是一場鬧劇」，但怎會荒唐到與郭合演這一場「政治金光黨」？他甚至將這一場「擄人勒索未遂」的醜劇，甩鍋說成：「國民黨根本是來踢館的！」

事情鬧到這個地步，柯文哲說「藍白不合，中華民國就完了」的憂國憂民完全成了一個彌天大謊。政治真的沒有最醜惡，只有更醜惡。

隔日，柯文哲辦理候選人登記，揭曉了副手吳欣盈，這時大家才看到了柯的家底，此後的民調也一路顯示侯友宜才是不僅能對柯文哲「讓六趴」。

在藍白合炒作期間，柯文哲的聲勢攀高不下。這是因在藍白合的憧憬下，民眾覺得他的操作能力較強，比較「有戲」，對他頗有期待。但是，等到他弄砸了藍白合，他的高光號召頓告崩潰，他的整個政治人設亦告解構。這是柯文哲自己的悲劇，但也更是一個高大政治憧憬的破滅。可嘆可悲。

柯文哲說：「藍白不合，誰都選不上。」是的，這正是當前的情勢。但是，如前所述，迄今藍加白的支持率仍高於賴蕭，因此，藍白勝選的「可能性」在「理論上」仍是存在的，問題在如何將「可能」變成「能」。

藍白破局的影響所至，不僅是賴清德將篤定當選總統，又因為可能造成投票率下降，而使民進黨在立院仍能過半。這將使未來的政局更加僵固、汙穢及不義。因此，藍白選民是否踴躍投票，仍為是否「三黨不過半」的根本因素。否則，總統選不上，立法院也拿不回來。

接著，焦點又可回到總統選舉。藍白如果仍想最後一搏，就要看有無「安哲秀效應」出現。安哲秀前後兩度參加多人角逐的韓國總統大選，均半途退選，宣示支持另一候選人文在寅及尹錫悅，最後文尹二人皆勝選，稱「安哲秀效應」。當然，侯與柯二人此時不可能退選，但在操作上仍有「棄柯保侯」或「棄侯保柯」的空間。

那麼，誰來做安哲秀？就當下現實條件論，白讓藍比較合理。因為：一、柯盈配吊車尾，有些民調落後侯康配十％以上。二、藍白合破局，柯文哲的責任較大。三、就現實情況言，侯康與柯盈相較，侯康是「最能勝選的一組」（仿柯文哲語）。

更準確地說，不是侯讓柯，也不是柯讓侯。而是藍白選票形成最大程度的合流，實現「讓最能勝選的一組當選」，共同完成「藍白合→聯合政府→改變台灣政治文化→開拓憲政遠景」的初衷。

但柯文哲仍在左顧右盼。他說「最恨民進黨」，卻又說「我內心本質還是深綠的」。他已不再說「我是機關槍，只有我選得上」，而改稱「侯友宜選不上」（潛台詞是，因為我柯文哲不讓，所以侯友宜選不上），此種心態可謂背棄了藍白合「下架民進黨」的共同心志，也背棄了他自己一路走來的政治誓言與抱負。

因此，柯若要一路走到黑，就要看藍白選民究竟是以「下架民進黨／改變台灣政治文化／開拓憲政遠景」為最高目標？或仍分別追隨侯柯兩支，最後各自「挺著胸膛（粉身碎骨？）躺下」？

其實，就柯文哲自己的政治生命言，侯康當選也必定較賴蕭當選好。如果他此時是以「讓侯友宜選不上（讓賴清德當選）」為目標，那不啻是個政治悲劇，也是自掘墳墓。

《大屋頂下》曾說，只要藍白合，對柯文哲來說，他一度用右手（總統）或左手（副總統）去拿燒餅，都可拿到。現在，他仍有可能用腳搆到燒餅，這是他表現政治特技的時機。

然而，柯文哲如果有做安哲秀的難處，但藍白合大憧憬的支持者或也有可能自己做安哲秀。在現在情勢下，每一個人都可以是安哲秀。

其實，柯粉如果真要挽救阿北的政治生命，葉克膜在侯友宜，不在賴清德，道理再清楚不過。

最後，引用十二月三日的《大屋頂下》一段文字，作為本文的結尾：

藍白兩支選民，皆好比台灣的母親，在此次大選正同庭面臨「所羅門審判」。有人說，藍白棄保就是切西瓜。但這不是西瓜，而是嬰兒。