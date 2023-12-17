名家縱論／民主憲政的拐點

三黨競爭之勢把我國民主憲政帶到一個可大好也可大壞的拐點，藍白合破局，使向好發展的線扭轉到向壞，看來藍營也和綠營一樣回歸單獨執政的戰略想定，實際上卻使總統只有少數選民支持、國會三黨又都不過半的機率變高，因此不論那黨勝選，已可預見選後的混亂。民主從來不是容易的事，希望至少政黨領袖看清這個局面，即時做出正確決定，剝復遞轉仍然可期。

我國政黨從來不是建立在反映工業社會基本矛盾的左右意識形態。因此在八年少數統治災難後，雖有長達十六年的完全執政，政黨的輪替卻不是如成熟民主國家那樣，源於財經、社政等政策偏好的選擇，而是在憲法已做出有關國家侷處國際與兩岸狹隘空間如何存立發展的基本決定、客觀形勢也不容有太多選項後，仍創造毫無實質意義的統獨偏好，其結果就是政治的高度口號化、民粹化，而且在標榜獨立意識形態的民進黨執政後更是推到高峰，甚至開始控制具有民主護欄功能的獨立領域，從國家不同位階的獨立機關，到社會的大學、媒體。第三黨會在沒有歷史包袱的年輕人簇擁下崛起，反映的正是這種無奈和不耐。

因此真正讓我憂心的還不是我們將再次墜入少數統治的困境，而是一個因民粹主義而張牙舞爪的少數統治！政黨領袖們如果還有一線清明，現在要想的就是怎樣共同奮力跳出這兩個民主憲政的大坑。少數總統如果不可避免，所有政黨必須共同確保最高行政機關行政院的組成要能得到國會多數支持，在沒有政黨取得多數席次的情況下，就是組建聯合政府。民國八十六年修憲拿掉立法院對行政院長的同意權，並沒有改變行政院只對立法院負責的規定，因此只要有守憲的決心，總統若組建少數政府，立院在野多數可以也必須讓這個少數政府寸步難行！

總統本於憲法能做的決策就只有國家安全的大政方針，和在立法院通過後宣布戒嚴，在行政院決議後發布緊急命令，還有行政院長的任命和幾個憲法機關成員的提名。大法官五二○號解釋認為總統超出憲法範圍的決策不違憲，是建立在政黨政治的基礎上，一旦組成聯合政府，僅通過總統領導政黨內部決策就去干預政院，已不可能再用「政黨政治之常態」來合理化，因此不待修憲，過去十六年總統包攬的許多權力都只能由政院打包收回。

如果三黨領導人都能建立明確的憲法共識，則即使當選的總統沒有得到多數選民支持，國會三黨也都不過半，整體憲政還是可以有序運作，甚至可以期待在聯合政府的運作下，通過修法使所有獨立機關成員的選任要得到立法院特別多數的同意，以確保其政黨中立性，找回過去八年從ＮＣＣ、中選會、黨產會到監察院喪失的靈魂，扎穩民主憲政的地基。此刻可能的作法就是在候選人辯論會上提出這些體制問題，讓國人可以預知候選人的民主立場，決定如何取捨！

民主之路本就崎嶇，幾天前波蘭才在慶祝票數居次的自由派政黨能成功得到過半國會議員支持而組成聯合政府，邀請組閣的民族主義派總統也宣示，過去只負責蓋章的法案現在要逐字審閱，足見新政府推動改革之路還很漫長。

我國近年反民主的諸多措施，比起波蘭、匈牙利只有過之而無不及，但只要全民覺悟，迫使政黨善用這部偏內閣制的半總統體制，誰說我們不能更快更好的完成改革？（作者為政治大學講座教授）