最近「帝王條款」的議題很火紅，卻也讓人看見大人世界的可悲。

先是該幅全國美展特優的漫畫，引發某網紅質疑醜化了台灣行人，接著網友們也群起批評，導致學校刪除臉書賀文；而當該名學生及家人獨自面對惡意攻擊時，學校無人敢仗義執言，直至教育部及各界知名人士紛紛為該生發聲，風向又再度轉變後，學校才二度貼出賀文。

該校的大人們因為怕惹禍上身，選擇了袖手旁觀，不敢雪中送炭，直到風向轉變後才再錦上添花。或許這可以說是大人世界的現實與無奈，但卻也是一種可悲，讓一個應該為獲獎而單純感到喜悅的國中生被迫瞬間長大，認清「原來現實社會就是這麼一回事」。最終，他可能會默默接受學校及各界「遲來的道賀」，但一顆純淨的心靈也就宣告破滅，往後不管是創作或做事，也就瞻前顧後，不敢肆意的天馬行空了。

長遠來說，台灣之所以在國際上一直處在代工的地位，而鮮少有獨創且傲人的品牌，也與這種氛圍脫不了關係，因為很多的創意與勇敢，在年紀尚幼的時候就被打壓及剝奪，如此一來，所謂的夢想就只剩下找一份安穩的工作，只能為五斗米折腰，自然也無法有所突破了。

身為大人者都當深切自省，把「尊重孩子的創意、維護孩子的純真」當作帝王條款，如此一來才不會有下一個受害學生，台灣的未來也才會多一點的創新。