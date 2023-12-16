停讓當禮讓 人本交通還有長路

國一生的年紀還無法合法取得駕照資格，「帝王條款」畫作作者日常通勤方式，不外乎就是步行、父母接送或騎腳踏車，又或者是大眾運輸，他沒有駕駛機動載具的權利，所以他的意識形態，只能從身邊的父母、師長、同儕、媒體來建構，他在生活中的所見所聞，都會潛移默化影響他心目中的交通觀念。

也因此其畫作展現出來的是，行人專用號誌剩下三秒，行人慢慢走是當帝王，讓其他用路人不開心、不耐煩，行人不應在剩下三秒時慢慢走，應快步前進。是什麼樣的環境才會塑造出這樣的想法？是社會和媒體還活在行人過馬路時要快快過，人車要互相尊重體諒的假平等之中。

三個月前我發起還路於民遊行，初衷就是盼望行人能夠奪回步行的尊嚴與快樂，因為在台灣走路時，行人是最低等的，基礎建設人行道只有四成，其中包含很多無實質意義的標線型人行道，被迫走在車道上時還得面臨各種險境，一年有近四百行人傷亡，但台灣人好像溫水煮青蛙似地無感，政府也不願作出什麼實質改變，於是我和夥伴毅然發起遊行表達不滿與訴求。

遊行後政府才有一系列的舉措，甚至日前三讀通過「道交基本法」，台灣才正式開始推動交通安全的元年，把零死亡願景放進基本法中，雖然這一切比許多先進國家晚了數十年，但至少踏出第一步。

然而，車本轉人本的用路觀念改變非一蹴可及，從國中生的畫和媒體、網友的討論中就可以看到，我們還有很大的進步空間。

「禮讓」一詞可以用來描述讓出博愛座給行動不便人士，這不是法律規定，而是出自於內心的道德觀念而想要禮讓，你也可以選擇不讓，這是你的自由。但「停讓」的意思就差多了，代表要完全停下來，讓行人先過馬路，才能夠繼續行駛。「停」、「禮」兩字展現出來的是不同的意識形態，一個是強制性的停下來，一個是禮貌的展現，這是完全不同的概念，也不能相互替換。

所以，當台灣多數人還在用「禮讓行人」的時候，就代表社會價值觀還沒有完全的改善，理所當然國中生也會受到整體社會觀念的影響，筆者不覺得他有做錯什麼，他只是把社會的主流觀念畫出來罷了。