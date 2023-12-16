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「戰貓」可知美國的雙面手法？

聯合報／ 張鷹／退休外交人員、曾任職駐美代表處（台南市）
民進黨副總統候選人蕭美琴昨出席「蔡英文與台灣轉型八年」新書發表。記者潘俊宏／攝影
民進黨副總統候選人蕭美琴昨出席「蔡英文與台灣轉型八年」新書發表。記者潘俊宏／攝影

民進黨副總統候選人蕭美琴日前參加一場新書發表會，稱蔡總統執政是重要的預先部署云云，卻未見「戰貓」的機敏和反省。

若干媒體稱蕭美琴駐美時「以戰貓對上戰狼」，並開展對美關係最佳的時刻，如邀請美國衛生部長和時任眾議院議長裴洛西等訪台。其實在馬政府時期，國務院和AIT都曾有處於斷交後最佳關係的發言，因此無需過度解釋。

華府運作台海議題的兩手策略並非始於今日，對各國介入皆然。以我駐美代表處為例，現址是錢復代表任內時興建搬遷，位於華盛頓特區威斯康辛大道與凡內斯街口。北京駐華府新館在馬政府任內，遷至與我館處同在一條街另一端。曾有當地人士把凡內斯街比喻為台灣海峽，兩岸隔海分治分立，兩館隔街而互不往來。

北京使用新館後，我方擔心遭電子監聽，不定期請專家實地會勘確保人資安全。我方一向料敵從寬，加強內部控管，也知悉美方挾其先進科技和資源，對台北和北京兩館處或其他駐美使領館的監控和監聽未曾鬆懈。通常美方取得各國機敏情資後備而不用，有朝一日認為情勢需要，即採胡蘿蔔與棍棒恩威並施手法，以遂行目的。

過去華府對馬政府進行的兩岸事務性協商，表面上說是樂見，實際上有疑慮。反觀蔡總統七年以來，任內斷交無數，對維護領海領土的爭議毫無作為；她任命的蕭代表旨在迎合美方的經濟利益，華府給蕭美琴的諛譽不過是外交話術。要知道，台灣人民不是被哄大的。

華府 北京

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