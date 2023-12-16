陸未提反制 台要避雙輸

總統大選不到一個月，大陸突然公布貿易壁壘調查最終結論。由於正值大選之際，因此各政黨紛紛就此議題進行政治操作，希望爭取選票。然而，對多數的企業與普羅百姓來說，真正關心的是：兩岸經貿、甚至兩岸關係的可能改變，將對自身造成怎樣的影響？

這次陸方的最終調查報告，除以詳盡篇幅細數台灣一直以來透過各種條例、法律、規定，對大陸形成明顯的貿易障礙；同時也指陳兩岸加入WTO迄今，大陸對台貿易逆差的快速擴大，正是兩岸不公平貿易的最佳例證。陸方甚至提出各種數據強調台灣諸般貿易壁壘舉措，對大陸造成如何的損失。

無論此次陸方貿易壁壘調查是否為片面之詞，一個明顯而立即的現實是：在大陸仍為台灣主要出口市場及經貿夥伴的此刻，就算陸方僅是取消關稅優惠，意味台灣電子資通訊以外的產業，將愈來愈難進入大陸市場；若陸方對台灣祭出貿易制裁，則兩岸衝擊將不只限於經貿領域，可能進一步外溢到政治、軍事層面。

一些論者認為：大陸此舉正好可以降低台灣對大陸經貿依賴。事實上，由於大陸投資環境的改變，近年來的確有不少台灣企業選擇自大陸退場。然而，無論是從國際貿易的比較利益法則，或是台灣現有的產業結構來看，台灣短期內要和大陸在經貿領域堅壁清野，只是一種空想的理想情境，並不符合兩岸經貿和產業運作現實；特別是大陸已是全球第二大經濟體，且長期在全球生產鏈扮演關鍵角色，即使美國等西方國家不斷對大陸施以一定程度的封鎖，以期去風險，但事實證明，在經濟高度相連的全球化時代，要與大陸完全脫鉤斷鏈，幾乎是不可能的任務。

更甚者，雖然近年來大陸生產要素成本上升，但在大陸當局強調做大做強內需市場以作為產業結構調整槓桿的此刻，台灣一些具優勢及競爭力的企業，仍視大陸市場為全球布局的重要部分。也就是說，這些企業思考的並非如何與大陸脫鉤，反而是如何鑲嵌進入大陸內需市場。

外貿是台灣在全球得以立足的關鍵力量；台灣企業在全球市場的開疆闢土，造就了台灣今日的榮景。對台灣來說，任何市場都是可能的機會；大陸市場對不同產業、不同企業的意義當然完全不同，很難一概而論；但吾人要思考的是：大陸對台經貿利益的可能回收，並非僅是台灣經濟利益的損失；是否更意味著兩岸衝突升高的可能？

陸方在最終調查報告中並未提出反制措施，顯然是為兩岸的下一步留下了迴旋空間。各種跡象顯示，在西方加大對大陸圍堵的此刻，對台制裁絕非陸方上策。回顧歷史，所有的禍患都始於毫不起眼的微末。要如何避免大陸對我祭出貿易制裁，甚至升高為兩岸衝突形成雙輸？答案不但將由台灣全民決定，其結果也將由全民共同承擔。