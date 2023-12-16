三腳督之藍綠「本土大對決」

總統大選不到一個月，如今選情漸成「三腳督中之侯賴本土對決本土」PK戰之勢，但兩張「本土牌」顯然有所差異。

侯友宜的本土牌，是希望以現在不分族群，原本就有的淳樸、善良、勤勞共同意識和社會氛圍，化解內部對立，是把所有生活在台灣的人，都納入「本土」；賴清德則與侯「反方向」，直接批評或間接暗示，扭曲抹紅侯「親中」不愛台，甚至「親中賣台」。人民會相信誰？

一九九四年台北市長選舉、二○○○年總統大選，在這兩次決定台灣政治走向的三腳督選舉中，都是民進黨以少數取勝。其中關鍵因素，就是用各種「團結抗外（中）」的話術，喚起反外來政權（政黨），「台灣人挺台灣人」的本土意識。

賴清德指責侯友宜，「走回依賴中國老路」，分化侯趙配，顯然是想把侯抹黑成「親中賣台」，意圖複製前兩次三腳督選舉中操弄狹義本土意識的經驗。

不過，當遇上當今政壇本土氣質濃厚、出生於中南部的「本土硬漢」侯友宜，打這種牌只怕很難有投機獲利的空間，並會引發一場藍綠「本土對決本土」之戰。

二○一八年首次參選的侯友宜，以二十九萬票打敗綠營最驍勇善戰的宿將蘇貞昌；去年新北市長選舉，侯在包括「三蘆」綠營傳統票倉在內的二十九區全勝，打破新北市（台北縣）歷屆選舉多項紀錄。侯友宜顯然有接到地氣，才能打破「民進黨才能代表本土」刻板印象。

侯友宜不僅有正直誠懇、謙卑敦厚的形象，還有「老實人」甘受委屈忍辱負重等台灣本土最基本的良善價值；憑自身四十多年努力，從最基層爬起有全國性民意，並被主要政黨徵召為總統候選人，這算得上台灣人最佳樣貌的「典範」嗎？大家可以自行點評和解讀。

幾百年來，閩、客先民犯險跨海而來，雖曾因漳、泉地域，閔、客族群，原住民、新移民先後等各種因素引發衝突，但在艱險困苦中求生存的共同命運，最終還是得以大和解來同生共好。侯友宜的競爭者們，顯然沒有看到、或是不以為然，侯正以台灣價值為本，團結人民，推動再和解、新融合的苦心和努力。

侯友宜的「愛台灣」，是「靠一條命拚保護台灣」的行動，而不是只靠「一張嘴」東說西講。因而可以坦蕩公開地與賴蕭來比拚誰是真正本土代言人？在愛台灣的「純度」和行動上，誰以國家人民為重？

並且侯也有先見之明，他的兩岸政策方針：支持符合中華民國憲法的九二共識，反對台獨，反對一國兩制，不留模糊空間，封死了抗中保台抹紅牌發揮的空間。

二○二四大選成敗，除了打選戰的策略和技巧，也要靠「天意」。所謂「做事在人，成事在天」。最終，又會是誰的言行和目標，才能得道多助？