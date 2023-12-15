侯國防政見抄襲？賴辦把馮京當馬涼

國民黨總統候選人侯友宜十一日公布國防政見後，賴清德競辦隨即表示侯的政見「不是已經在做，就是早已宣布的方針」；但只要對照兩黨所提政見，就可看出兩者差異極為明顯，賴辦甚至有「硬把馮京當馬涼」之嫌！

針對侯友宜所提「就職後十個月內公布國家安全戰略」，賴辦宣稱「民進黨早已開始執行」，就是蔡總統任內發布的「國防總檢討」（ＱＤＲ）。但這剛好證明賴辦連何謂「國家安全戰略」都不清楚，還用「國防總檢討」來魚目混珠。

事實上，「國家安全戰略」是依一定步驟，定義中華民國之「核心目標」、「國家利益」、「實力元素」、「戰略要素」及「區域性解決辦法」等，是統攝國防、政治、外交、經濟、科技等各政策工具與資源，達成安全目標的最高政策指導性文件。ＱＤＲ僅是總統依「國家安全戰略」之下的「軍事戰略」，勾勒未來四年國防施政重點，位階遠低於「國家安全戰略」。

或許就是民進黨只知ＱＤＲ，卻不懂「國家安全戰略」，使其在面對中共時，無法運用全面、有效的整體措施來改善態勢，只會增加國防預算；但在兩岸資源天差地遠的情況下，儘管國防預算愈墊愈高，但民眾的不安全感卻不減反增。

針對侯友宜的「志願役加薪百億」，賴辦則以蔡總統任內已幫國軍加薪來混淆視聽。但民進黨不敢說的是，為何在蔡總統調薪後，國軍志願役人力卻快速流失；今年六月與前年底相較，就大幅減少九六六六人，等於未戰先少掉十八個聯兵營。戰鬥部隊志願役人力流失尤其嚴重，各軍種都跌破八十％。

事實上，民進黨的加薪留不住戰鬥部隊的官兵，就是因為除資深飛官與潛艦官兵外，戰鬥與非戰鬥單位的薪資差距實在太小，前者每月只比後者多三至五千元。在薪資差距不明顯的情況下，勤務繁重、高風險的戰鬥單位當然就募不到足夠的人、也很難留人。

而侯友宜是藉調增「戰鬥部隊增支志願役勤務加給」與「志願役勤務加給」，讓戰鬥部隊志願役人員每月最多可加薪一萬元；讓戰鬥與非戰鬥人員的薪資差距，由目前每月三至五千元，擴大為一萬至一萬五千元，來緩解戰鬥單位志願役人力嚴重不足的弊病。這是要解決民進黨施政的缺失，何來抄襲！

另外，侯友宜的「義務役革新」，是要解決目前政府規畫不務實的弊病。在台灣大型野戰訓練基地僅有二處，連志願役聯兵營都很難每年進訓的情況下，民進黨政府替義務役步兵營所規畫的營戰鬥教練與步砲協同作戰訓練等，絕大多數無法進行，使役期雖延長，但戰力成長卻有限；而役男等當兵時間太長的沉痾，卻可能更嚴重，形成役男與戰力雙輸的局面。